Eindejaarsritten Museumspoorlijn STAR afgelast

STADSKANAAL, VEENDAM – De Eindejaarsritten van Museumspoorlijn STAR gaan vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet door. De ritten stonden gepland voor 29 en 30 december.

Maatregelen

Ondanks dat we bij Museumspoorlijn STAR prima kunnen werken met zitplaatsreserveringen is het lastig om 1,5 meter afstand te houden, en tegelijk wel een rendabel aantal bezoekers mee te laten reizen. Dat speelt met name op de stations. Bij goed weer is dat geen probleem en kan iedereen makkelijk op de perrons wachten. Bij koud en guur weer is de ruimte in de stations beperkt. Daarnaast is het goed kunnen ventileren van de trein lastiger. Het grootste deel van het jaar kun je prima de ramen open zetten, maar in de wintermaanden is dat in een rijdende trein minder aangenaam.

Ook vinden we het als STAR niet wenselijk om in de huidige situatie een dagje uit met het gezin of opa en oma te stimuleren.

Winterslaap

De STAR gaat dus nu, net als een jaar geleden, weer in ‘winterslaap’. Dat betekent niet dat de activiteiten stil liggen. Door de vrijwilligers wordt er, met inachtneming van de maatregelen, verder gewerkt aan het onderhoud van de spoorbaan en de revisie van het materieel. Zo nadert de revisie van stoomlocomotief 52 8082 z’n voltooiing. Die locomotief, al sinds eind jaren ’90 bij de STAR, wordt in de loop van 2022 naar verwachting in dienst gesteld.

Seizoen 2022: 30 jaar Museumspoorlijn STAR

In 2022 bestaat de STAR 30 jaar. De planning voor volgend jaar is weer in de maak, met veel leuke rijdagen en evenementen. Wanneer het rijseizoen gaat beginnen is nog niet bekend, dat is afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

