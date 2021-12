Groningse wintercampagne viert cultuur in stad

GRONINGEN – De illustraties van vijf Groningse kunstenaars kleuren het straatbeeld.



Kunst en cultuur verrijkt. Het prikkelt, zet aan tot nadenken, verrast en verwarmt. Deze winter vormen de illustraties van vijf Groningse kunstenaars de basis van een inspirerende campagne voor de stad Groningen onder de noemer ‘Art is all around you’. Want kunst hangt niet alleen in musea, kunst is van iedereen en is overal te vinden, ook gewoon op straat. Zeker in cultuurstad Groningen.



De stad als ons canvas

In de campagne worden de culturele en artistieke hotspots van de stad gevierd. Van markante gebouwen zoals het Groninger Museum en het Forum Groningen tot evenementen, en festivals als Eurosonic Noorderslag, exposities en eigenzinnige ondernemers. De creatievelingen erachter vertellen over hun werk en over hun favoriete plekken in de stad. Van kruipdoor sluipdoor steegjes met kleurrijke streetart tot kunstroutes en galeries, cafés of arty winkels nét even om de hoek. In Groningen bruist het van de vrije geesten die hun eigen gang gaan, met de stad als hun canvas.



Vijf Groningse kunstenaars

Met de vijf werken, gemaakt door de Groningse kunstenaars Rommie Schilstra, Mara Piccione, Jan Hamstra, Megan de Vos en VAAF, verbeelden de illustratoren elk in hun eigen stijl die unieke culturele vibe van Groningen. Met deze unieke illustraties vieren we de cultuur in Groningen. De kleurrijke illustraties zijn momenteel onder meer te zien op posters en digitale schermen in het straatbeeld. Extra bijzonder is dat een volledige tram is ‘ingepakt’ met deze kunstwerken. De opvallende Groningen-tram rijdt een maand lang kriskras door Rotterdam, ook al zo’n eigenzinnige en artistieke stad en daarom de uitgelezen plek om te laten zien hoe leuk cultuurstad Groningen is.



Speciale limited edition-lijn

Daarnaast is een speciale limited edition productlijn ontwikkeld. Van elke illustratie is een eigen product gemaakt. Van een lunchbox, puzzel, trui en tas tot handgenummerde posters. En zoals het hoort met echte kunst zijn de spullen in deze lijn slechts in beperkte oplage verkrijgbaar, exclusief in de Groningen Store in het Forum en in de webshop.



Door het in de spotlights zetten van de rijke kunst- en cultuurscene van de stad Groningen wil Marketing Groningen bezoekers en bewoners inspireren gebruik te maken van het rijke aanbod van de stad op het gebied van cultuur, vrijetijd, horeca en winkelen en daarmee de cultuursector een extra hart onder de riem steken. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de geldende corona maatregelen.

Inspiratie is te vinden op visitgroningen.nl/cultuur en meer over de kunstenaars is te vinden op visitgroningen.nl/groningse-kunstenaars.

Foto’s: Sebastiaan Rodenhuis (illustrator Rommie Schilstra ondertekent haar poster) en Marketing Groningen.