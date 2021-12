Hersenstichting zoekt collectanten

REGIO – In de week van 31 januari t/m 5 februari 2022 wordt de Hersenstichting collecteweek gehouden.

Voor deze collecteweek zoeken we collectanten die met een collectebus langs de deur willen gaan of die een online collectebus willen aanmaken. Met het geld dat alle collectanten ophalen, financieren wij belangrijk onderzoek en baanbrekende innovaties. Zodat er meer behandelingen komen die hersenaandoeningen genezen, stoppen of vertragen. En mensen met een hersenaandoening een betere kwaliteit van leven krijgen of hersenaandoeningen zelfs voorkomen kunnen worden.



Al 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Dit worden er alleen maar meer. Dat moet stoppen. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Dat is ons doel. En daarvoor hebben de opbrengst van de collecte hard nodig!

Voor meer informatie of direct aanmelden kijk op www.hersenstichting.nl of stuur een mail met uw gegevens naar collecte@hersenstichting.nl Tijdens kantooruren is het mogelijk om te bellen tel. 070 – 360 48 16. Alvast hartelijk dank!

Ingezonden