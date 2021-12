Kaartverkoop van start voor literatuurfestival Het Grote Gebeuren

GRONINGEN – Op zaterdag 12 februari 2022 vindt het literatuurfestival Het Grote Gebeuren plaats. Het wordt georganiseerd door NOORDWOORD en Forum Groningen en vindt plaats in het Forum aan de Nieuwe Markt in Groningen. Op het programma onder meer de populaire Nederlandse schrijvers Özcan Akyol, Hanna Bervoets, Peter Buwalda, Gerda Blees, Esther Gerritsen, Alex Boogers en Maartje Wortel. Daarnaast nemen de Noorse schrijver Johan Harstad en de Engelse Tamsin Calidas deel.

Johan Harstad is bekend van zijn epos Max, Mischa en het Tet-offensief. De Engelse schrijfster Tamsin Calidas is bekend van de bestseller Ik ben een eiland. Ze is de verpersoonlijking geworden van het verlangen naar rust en de natuur die de laatste tijd door veel mensen worden gevoeld. Die wens tot afstand van de huidige, jachtige maatschappij keert als een belangrijk thema terug in het programma van deze editie.

Een bijzondere rol in het programma is weggelegd voor schrijver en mediapersoonlijkheid Özcan Akyol (“Eus”) die de gelegenheid kreeg een eigen programma samen te stellen. Hij presenteert onder de titel “De Keus van Eus” drie programmaonderdelen: een gesprek met Freek de Jonge, een discussie over voetbal en literatuur met schrijvers van het tijdschrift Hard Gras als Henk Spaan en P.F. Thomése en een presentatie van zijn favoriete dichters, waaronder Nico Dijkshoorn en de jonge, veelbelovende dichter Wout Waanders.

Traditiegetrouw is er op Het Grote Gebeuren ook veel aandacht voor jong talent en debutanten. Eén van de programmaonderdelen is een performance van jonge Nederlandse en Duitse schrijvers. Onder de naam Building a Bridge/Die Brücke wordt met een knipoog naar de kapotte Friesenbrücke een verbinding tussen Groningen en Noord-Duitsland gelegd. Tijdens het festival is de première van hun samenwerking.

Voor het jonge publiek is er #booktok, een programmaonderdeel met bekende TikTok-boekrecensenten als Noa de Campos Neto.

Het is op dit moment niet te voorzien hoe de situatie rond corona zich zal ontwikkelen. De voorbereidingen voor het festival gaan echter gewoon door. NOORDWOORD en Forum stellen alles in het werk om het festival zoals gepland op 12 februari te laten plaatsvinden.

Het programma is te vinden via www.noordwoord.nl/hetgrotegebeuren

Ingezonden

Campagnebeeld Het Grote Gebeuren

​​​Foto Johan Harstad (© Lars Myhren Holand)

Foto Özcan Akyol (© Bob Bronshoff)