Kerst 2021 in de Wedderwegkerk Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 16 december, 07.53 uur door John Havinga

BEWOLKT EN NEVELIG | KOUDER VANAF HET WEEKEND MET ZONNESCHIJN

We beginnen vandaag weer bewolkt en het is eerst wat nevelig, met lage bewolking. De temperaturen liggen vandaag rond 9 à 10°C, bij een zwakke tot matige westenwind (2-3). Vanmiddag wordt de bewolking dunner en de zon kan zich nu en dan even laten zien. Later in de middag en vanavond wordt het wel weer bewolkt. Het is dus van korte duur.

Vannacht en morgenochtend kan er mist ontstaan bij een minimumtemperatuur rond 7 à 8°C. Morgen overdag duurt het ook even voordat de mist is opgelost, maar uiteindelijk zal dat wel lukken en dan blijft het morgen bewolkt. De maximumtemperatuur ligt het kwik rond de 9°C, bij een zwakke tot matige noordwestenwind (2-3).

Geleidelijk kouder vanaf het weekend. De middagtemperaturen schommelen rond 8 à 9°C op zaterdag. Het blijft droog en bewolkt, bij een zwakke tot soms matige noordwestenwind (2-3). Zondag ligt de temperaturen rond 5 à 6°C. Volgende week wordt het nog weer kouder, met maandag nog 4 à 5°C, maar dinsdag en woensdag 2 of 3°C en in de nachten gaat het licht vriezen. Het voordeel is wel, dat ze zon ook gaat schijnen