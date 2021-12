STADSKANAAL, OUDE PEKELA, EMMEN – Buschauffeurs van Qbuzz hielden vanmorgen actiebijeenkomsten om over de overlast op de buslijnen door Ter Apel te overleggen. Daardoor vielen bussen in Drenthe en Groningen in de spits uit.

Buschauffeurs voerden vanaf het begin van de dienst om 5.00 uur tot 8.00 uur op de standplaatsen Emmen, Oude Pekela en Stadskanaal actie. Volgens FNV snapten de chauffeurs dat de actie tot ongemak voor reizigers kon leiden. ‘Uiteraard laten onze leden liever de bussen rijden, maar ze zijn het geweld en intimidatie op de lijnen door Ter Apel helemaal zat. En ook de slappe houding van de directie van Qbuzz, die de problemen van de chauffeurs totaal niet serieus lijkt te nemen’, aldus Edwin Kuiperbestuurder FNV Streekvervoer. Kuiper: ‘De eerste actie van twee weken geleden, heeft er nog niet voor gezorgd dat Qbuzz op onze eisen van meer beveiligers is ingegaan. We gaan nu overleggen welke stappen we nog verder kunnen nemen.’

Meer beveiliging

Passagiers waar de problemen zich mee voordoen, reizen voornamelijk tussen Emmen en Ter Apel. Ze weigeren te betalen en proberen met geweld en intimidatie toch de bus in te komen. De buschauffeurs eisen van Qbuzz meer beveiliging op de bussen en bij de haltes om geweldsincidenten tegen te gaan. In een enquête die FNV eerder dit jaar hield, zegt 90% van de chauffeurs zich zorgen te maken over de veiligheid. ‘Chauffeurs maken zich al zorgen, voordat zij beginnen aan de busrit’, aldus Kuiper, ‘terwijl ze net als iedereen normaal hun werk moeten kunnen doen, zonder zich daar op weg ernaartoe, al druk om te maken.

In juli kwam de staatssecretaris van Justitie naar Emmen om met de chauffeurs over een oplossing voor de problemen te praten. Ook heeft FNV meerdere keren met Qbuzz overlegd om tot een oplossing te komen. Kuiper: ‘Maar dat heeft allemaal weinig opgeleverd. Deze situatie duurt al te lang. Qbuzz is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Het is tijd dat het busbedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt.’

Volgende week komt demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid wederom naar Emmen om met de chauffeurs te praten. Hierbij zullen ook delegaties van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Westerwolde en Emmen aanwezig zijn.