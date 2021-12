Brand in woonboerderij Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Aan de Hoofdweg in Bellingwolde is brand uitgebroken in het schuurgedeelte van een woonboerderij.

De brandweer van Bellingwolde is rond drie uur vanmiddag brand uitgerukt voor een brand in een woonboerderij. Omdat de brandweer het vermoeden had dat er nog iemand in de woning is, werd opgeschaald naar middel-brand. Er werd een tweede blusvoertuig van brandweer Vlagtwedde opgeroepen.

De brand woedt in een auto, die in de schuur staat geparkeerd. Een persoon wordt in een ambulance gecontroleerd op rookvergiftiging.

De brand is onder controle.

Foto’s: Jacob Musch

