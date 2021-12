CDA Westerwolde wil huizen bouwen in Ter Apel

TER APEL, WESTERWOLDE – De krapte op de huizenmarkt zorgt ervoor dat het voor veel woningzoekenden in Ter Apel bijna onmogelijk is om een betaalbare woning te vinden in eigen dorp. CDA Westerwolde vind het belangrijk dat inwoners de mogelijkheid krijgen om een woning te kopen in de omgeving en heeft daarom in april van dit jaar het college, middels een motie, opdracht gegeven om te onderzoeken of het mogelijk is om eigen inwoners voorrang te geven bij de verkoop van bouwkavels. Dit betekent overigens niet dat woningzoekenden van elders niet welkom zouden zijn, maar om een eerlijker speelveld te creëren vind CDA Weserwolde het niet meer dan redelijk om eigen inwoners een streepje voor te geven.



Om meer ruimte te creëren op de Ter Apeler huizenmarkt heeft CDA Westerwolde woensdagavond een motie ingediend met als doel het realiseren van nieuwbouw nabij de Heembadweg in Ter Apel. Deze motie werd gesteund door alle overige raadspartijen en is daarmee aangenomen. CDA Westerwolde wil graag dat hier ook betaalbare starterswoningen komen. Mocht blijken dat de grond op deze locatie, welke reeds in eigendom is van de gemeente, niet voldoende is om aan de nieuwbouwvraag te kunnen voldoen, dan wil het CDA dat het college in onderhandeling gaat met de overige grondeigenaren om zo ook op de overige grond nieuwbouw te realiseren. Snelheid is hierin belangrijk.

Fractie CDA Westerwolde,

Harm-Jan Kuper