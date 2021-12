Geertinus Plaatje mag vandaag 100 kaarsjes uitblazen

BLIJHAM – Vandaag viert de heer Geertinus Plaatje zijn honderdste verjaardag.

In de Blanckenborg in Blijham viert de heer Geertinus Plaatje vandaag zijn honderdste verjaardag. Burgemeester Jaap Velema kwam hem vanmiddag namens de gemeente Westerwolde feliciteren. Hij nam de ingelijste geboorteakte van de heer Plaatje mee.

De heer Plaatje is geboren in een woning in de Leemdobben bij Sellingen. In hetzelfde huis woonden en overleden ook zijn opa en vader. Hij was landarbeider en verdiende er met allerlei klussen een beetje bij. Achter zijn woning liet hij een schuur bouwen. Daarin huisden 1.500 kippen. Deze hadden allemaal een brilletje op vertelde de heer Plaatje. Er werd een spijkertje in de snavel van de kip geslagen en daarop werd een brilletje geplaatst. Dit was om te voorkomen dat de dieren elkaar pikten. Eén brilletje heeft hij nog altijd bewaard. Hij liet deze trots aan de burgemeester zien. De heer Plaatje heeft later nog bij meerdere bedrijven, waaronder bij AQ in Emmen en de melkfabriek in Laude, gewerkt.

Geertinus en Jantje Plaatje traden op 8 mei 1946 in het huwelijk. Ze kregen een zoon (Klaas) en een dochter (Grietje). De familie werd uitgebreid met vier kleinkinderen en inmiddels twaalf achterkleinkinderen.

Het echtpaar verhuisde later naar de Havenstraat in Ter Apel. Toen de gezondheid van mevrouw wegens hartklachten achteruit ging en zij noodgedwongen opgenomen werd in Borg Westerwolde wou de heer ook niet langer in de woning aan de Havenstraat blijven wonen.

Inmiddels is zijn echtgenote overleden en woont de heer in een kamer op de begane grond in de Blanckenborg, dicht bij zijn dochter, die tegenover het gebouw woont. In januari hebben hij en zijn kinderen corona gehad. Hoewel hij behoorlijk ziek is geweest heeft hij en zijn familie de ziekte goed doorstaan. Het gaat nu goed met hem, al komt de leeftijd wel met gebreken, zoals problemen met het zicht en gehoor. Hij heeft twee keer een gebroken heup gehad. Hij kan niet meer lopen en verplaatst zich in een rolstoel. Daar is hij erg handig in vertelt zijn dochter.

De familie is blij dat ze, ondanks de hernieuwde coronamaatregelen, toch op een aangepaste wijze de verjaardag van de heer Plaatje kunnen vieren, al moet dit dan in een familiekamer in plaats van in het appartement van de heer. Ook zijn de klein- en achterkleinkinderen er niet bij, maar alles beter dan elkaar op zo’n dag voor het raam te moeten toezwaaien, aldus dochter Grietje.

Foto’s: Catharina Glazenburg

Klik HIER voor alle foto’s