Gemeente Westerwolde steunt lobby voor Nedersaksenlijn

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 17 december, 07.59 uur door John Havinga

BEWOLKTE DAG | VOLGENDE WEEK ZONNESCHIJN EN NACHTVORST

We beginnen vandaag bewolkt en het is eerst nevelig c.q. mistig met veel lage bewolking. De temperaturen komen te liggen rond 9°C, bij een zwakke tot matige noordwestenwind (2-3). Vanmiddag is de mist opgelost, maar het blijft wel bewolkt.

Vannacht en morgenochtend kan er opnieuw mist ontstaan bij een minimumtemperatuur rond 7 à 8°C. Morgen ochtend zal deze mist ook nog even blijven, maar in de loop van de ochtend verdwijnen. De maximumtemperatuur ligt het kwik rond de 8 à 9°C, bij een matige west- noordwestenwind (2-3).

Geleidelijk kouder vanaf het weekend. Zondag ligt de temperaturen rond 5 à 6°C. Volgende week wordt het nog weer kouder, met maandag nog 4 à 5°C, maar dinsdag en woensdag nog maar 2°C en in de nachten gaat het licht vriezen tot ongeveer -3°C. Het voordeel is wel, dat ze zon ook gaat schijnen. In de nacht en ochtend komen ook mistbanken voor.