GGD Groningen klaar om versneld te boosteren

SCHEEMDA, APPINGEDAM – De boostercampagne is volop aan de gang. Om elke 18-plusser voor eind januari 2022 de gelegenheid te geven voor een boosterprik schaalt GGD Groningen nog verder op. Zo komen er extra locaties bij, zijn openingstijden verruimd, verschillende samenwerkingen ingezet en processen nog efficiënter ingericht.

Extra locaties: Scheemda en Appingedam

Op maandag 20 december a.s. heropent de locatie ‘Eextahal’ in Scheemda aan Plantsoenlaan 19. Twee dagen later op woensdag 22 december starten wij met vaccineren in sporthal Eelwerd in Appingedam aan de Opwierderweg 65. Op beide locaties kunnen 1.650 prikken per dag gezet worden. Men kan hier terecht voor een boosterprik en voor een 1e, 2e of 3e prik. Met de opening van 2 extra locaties kunnen Groningers dicht bij huis een boosterprik halen.

Verruimde openingstijden

Om iedereen te kunnen vaccineren gaan 3 locaties ook ’s avonds open. Aan de Osloweg in Groningen, in Hanze Plaza in Groningen en op de locatie in Veendam kunnen mensen vanaf week 51 van 9.00 tot 21.00 uur terecht. De locaties in Zuidhorn, Scheemda en Appingedam zijn van 9.00 tot 17.00 uur open.

Aantal prikken

Door de opening van 2 extra locaties en door verruiming van openingstijden op andere locaties kan GGD Groningen 9.800 prikken per dag zetten. Inmiddels zijn ruim 35.000 boosters gezet en we schalen op naar een niveau van bijna 60.000 prikken in week 52.

Samenwerking huisartsen en zorginstellingen

Door samen te werken met huisartsen en zorginstellingen worden kwetsbaren snel geboosterd. Zo zijn bewoners van 30 zorginstellingen in Groningen voor de kerstdagen gevaccineerd. GGD Groningen gaat bij deze zorginstellingen langs om te vaccineren. Daarnaast leveren wij opgetrokken spuiten aan huisartsen, zodat zij hun eigen patiënten kunnen vaccineren. De afgelopen twee weken zijn al circa 3.500 vaccins aan hen verstrekt.

Voldoende medewerkers

De afgelopen weken is flink ingezet op het werven van medewerkers. Oud-medewerkers zijn gevraagd weer te helpen en ook ziekenhuizen, scholen (medische opleidingen), Rode Kruis en organisaties op gebied van veiligheid en logistiek helpen mee. Onze vaccinatieploeg is inmiddels op de vereiste sterkte.

Online afspraak en sneller uitnodigen

Om alles goed en snel te laten verlopen wordt de boostervaccinatie alleen op afspraak gegeven. Het dringende advies is om deze online, via coronavaccinatie-afspraak.nl te maken. Op dit moment kunnen alle 60-plussers die tenminste 3 maanden geleden hun laatste prik hebben gehad een afspraak maken. Zo gauw er ruimte is om afspraken te maken worden nieuwe jaargroepen (van oud naar jong), zorgmedewerkers en de griepprikgroep uitgenodigd. Dit gebeurt via kanalen als (social) media, website en sms. Uiteraard ontvangt iedereen een uitnodigingsbrief, maar door gebruik te maken van deze snelle kanalen kunnen meer mensen sneller hun boosterprik halen.

Booster

De booster is bedoeld als oppepper van het immuunsysteem en wordt versneld gezet, omdat dit de beste bescherming biedt tegen de naar verwachting zeer snel oprukkende omikron-variant van het coronavirus. De booster wordt gegeven minimaal 3 maanden na de laatste vaccinatie of 3 maanden na een coronabesmetting.

Bron: GGD