Giezelbaargbloazers moeten Midwinterhoornwandeling voor de tweede keer afgelasten

VEELE – Gisteravond hebben de Giezelbaargbloazers, in samenspraak met Plaatselijk Belang Veele, een moeilijk besluit genomen. Ze moeten de Midwinterhoornwandeling wederom afgelasten.

De Midwinterhoornwandeling stond gepland voor donderdag 6 januari. Zoals het er zich nu laat uitzien zal tegen die tijd de situatie rondom het coronavirus niet zodanig veranderd zijn dat het verantwoord is om op een avond honderden mensen de duisternis in te sturen. De ervaring heeft geleerd dat de publieke belangstelling dusdanig groot is, dat anderhalve meter afstand absoluut niet haalbaar is. “En we willen niet als politieagent optreden”, aldus Wubbe Kuper, een van de organisatoren. Bovendien willen de beide verenigingen het niet op hun geweten hebben dat mensen tijdens hun evenement besmet raken met het virus. Vandaar dit besluit; met pijn in het hart genomen.

De wandeling werd op op 4 januari 2020 voor het laatst georganiseerd. Dit was de dertiende editie. Het is een avondwandeling van ongeveer vier kilometer door de natuur bij Veele. Voor de wandeling is ieder jaar veel belangstelling; er doen gemiddeld 1.000 mensen mee.

De route wordt dan verlicht duizenden waxinelichtjes in glazen potjes en vuurkorven. Bij de Giezelbaarg worden de deelnemers getrakteerd op verhalen, hapjes en drankjes en het geluid van de Westerwoldse- en de Twentse midwinterhoorns door de Giezelbaargbloazers. Na de wandeling zijn er diverse drankjes en versnaperingen verkrijgbaar.