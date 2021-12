Leontien Kompier waarnemend burgemeester gemeente Venray

VLAGTWEDDE, VENRAY – Voormalig burgemeester van de voormalige gemeente Vlagtwedde is aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Venray.

Gouverneur Roemer heeft mevrouw Leontien Kompier aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Venray. Zij heeft gisteren met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Venray kennis gemaakt en is daarna door de Gouverneur beëdigd. De benoeming gaat op woensdag 22 december aanstaande formeel in.

Mevrouw Kompier werd per 1 september 2009 benoemd tot eerste vrouwelijke burgemeester van de toenmalige gemeente Vlagtwedde.Het beleid van Kompier kwam op 23 mei 2012 in het landelijk nieuws. Zij vaardigde toen een noodbevel uit ter ontruiming van een kamp van ongeveer 350 demonstrerende asielzoekers in Ter Apel. Er zou volgens het noodbevel sprake zijn van brandgevaar in het kamp, wat de ontruiming noodzakelijk zou maken.

Haar burgemeesterschap eindigde toen de gemeente Vlagtwedde op 1 januari 2018 werd opgeheven en samen met de gemeente Bellingwedde fuseerde tot de nieuwe gemeente Westerwolde. Ze stelde zich niet beschikbaar als burgemeester van deze nieuwe gemeente.

Met ingang van 15 maart 2018 werd Kompier benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk (Noord-Holland). Leontien Kompier stopt als waarnemend burgemeester na een fusie van Langedijk met Heerhugowaard als nieuwe gemeente Dijk en Waard, per 1 januari 2022.

Mevrouw Kompier zal het burgemeestersambt in Venray uitoefenen tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Venray. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester zal niet eerder dan na de gemeenteraadsverkiezingen en coalitie- en collegevorming in 2022 worden opgestart. Naar verwachting kan de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Venray op z’n vroegst in de eerste helft van 2023 zijn of haar werkzaamheden oppakken.