Nestkasten bouwen, een ingezonden artikel van Aart Jan Langbroek

WESTERWOLDE, OLDAMBT – Hieronder een artikel met als titel “Nestkasten bouwen”, geschreven door Aart Jan Langbroek, van IVN Oldambt/Westerwolde.

Wintertijd

De natuur is bijna verstild. In de vroege ochtend bij het krieken van de dag is het geluid van ritselende bladeren opgeworpen door merels soms te horen. Ook in deze tijd kun je er nog op uit gaan, goed gekleed en wellicht met paraplu. Echt lange tochten worden het niet, dus tijd te over om over het volgende jaar na te denken. En om de handen uit de mouwen te steken. Vogels, vleermuizen en insecten kunnen we helpen door voor hen alvast onderkomens te maken.



Vogelnestkasten

Voor vogels moet je rekening houden met hun gedrag en grootte, en met de omgeving. Kleine vogels zoals mezen hebben een kleinere nestopening nodig dan grotere soorten zoals spreeuwen. Voor boomkruipers maak je een gat aan de zijkant. Mussen zijn sociale dieren die graag een nestkast bewonen met meerdere gaten en ruimten, of met enkele nestkasten bij elkaar. Sommige soorten maken ook al in de winter gebruik van de kasten. Op de site van vogelbescherming staan maten voor het bouwen van nestkasten en goede tips voor de plaatsing ervan: vogelbescherming.nl.



Vleermuiskasten

Veel vleermuizen die in het Oldambt en in Westerwolde voorkomen maken gebruik van gebouwen of bomen als verblijfplaats, maar maken ook gebruik van vleermuiskasten. Vooral de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoor. De twee laatstgenoemde kunnen dan ook wel kraamkolonies stichten. Uitgebreide informatie over de grootte en plaatsing van vleermuiskasten is te vinden bij zoogdiervereniging.nl en vleermuiskasten.nl.



Insectenkasten

Insectenkasten (insectenhotels) worden vooral gemaakt voor bijen. Maar ook voor vlinders en graafwespen kunnen ze geschikt worden gemaakt. Er komen ook andere dieren op af op af zoals pissebedden en oorwurmen en zwermen er parasitaire wespen omheen. Het maken en plaatsen van goede insectenkasten (insectenhotels) luistert nauw; ze zijn er in allerlei soorten en maten. Nuttige informatie is te vinden bij landschapsbeheergelderland.nl en bestuivers.nl/bijenhotels.

Tuin en park

Het is een leuke bezigheid om nestkasten te maken. Maar kijk ook eens naar de omgeving, tuin of park of je daar nog verbeteringen kunt aanbrengen. Missen er planten die sommige bijen nodig hebben? Zijn er genoeg wilde plekjes met oud hout en veel kruiden en struikgewas en is er een vijver zodat er voldoende insecten zijn voor de vleermuizen? Vooral dan zullen vogelnestkasten, vleermuiskasten en insectenhotels goed tot hun recht komen.



Boeiend leven

Vogels slepen allerlei nestmateriaal aan als haren en planten. Daarin leven tal van dieren zoals (larven van) vlooien, kevers, rupsen van microvlinders, zilvervisjes, stofluizen, miljoenpoten, spinnen, oorwormen en pseudoschorpioenen. Een boeiende levensgemeenschap op zich en de moeite waard te behouden. Je hoeft niet steeds iedere nestkast schoon te maken na het broedseizoen.



U zult zeker het komende jaar extra genieten van het boeiende gedrag van vogels, insecten en vleermuizen.

