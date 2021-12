Oldambt stapt over op groenere brandstoffen



OLDAMBT – Gemeente Oldambt heeft verschillende voertuigen in haar wagenpark. Het grootste deel van dat wagenpark bestaat uit busjes, vrachtwagens en tractoren die worden gebruikt door de buitendienst. Als deze voertuigen aan vervanging toe zijn, komen er voertuigen die rijden op ‘groene’ brandstoffen zoals elektriciteit, biogas, waterstof of biodiesel. Op die manier wil de gemeente haar CO2-uitstoot verminderen.

Onderzoek

De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van brandstoffen die beter zijn voor het milieu. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat alle duurzamere brandstoffen zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot. Maar ook dat bijna alle duurzamere brandstoffen goedkoper zijn dan benzine en diesel. Alleen waterstof is duurder. Omdat niet alle groene brandstoffen in de buurt verkrijgbaar zijn, kiest de gemeente in eerste instantie voor elektriciteit en biogas.

Eerste voertuigen vervangen in 2022

Op dit moment rijden er drie voertuigen op groene brandstoffen in Oldambt: een elektrische auto voor het ophalen van afval uit de openbare prullenbakken in Winschoten en twee personenauto’s op biogas die gebruikt worden door de BOA’s en toezichthouders. In 2022 worden de eerste busjes van de buitendienst vervangen door elektrische exemplaren.

Biodiesel

Biodiesel wordt gemaakt van afvalolie uit Nederland, zoals gebruikt frituurvet. De meeste voertuigen die nu op gewone diesel rijden, kunnen met eventuele kleine aanpassingen ook op biodiesel rijden. Omdat biodiesel op dit moment nog niet lokaal getankt kan worden, onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om een tankstation voor biodiesel in Oldambt te krijgen.

Ingezonden