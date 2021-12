WEDDE – Het liep eigenlijk wel een beetje uit de hand. Een klein sponsorloopje voor een goed doel werd dit jaar de Team Wens Marathon, een grootschalig loopevenement door Westerwolde en deelname van vier Team Wens Marathonlopers aan de Rotterdam Marathon. Het leverde tezamen bijna vijftigduizend euro op voor het goede doel: Wensambulance Noord-Nederland. De organisatie kreeg enorm veel goodwill en na afloop van alle kanten de vraag: dit krijgt toch wel een vervolg? Nu de rookwolken zijn opgetrokken en de organisatie even rustig heeft kunnen ademhalen, is het antwoord duidelijk: ja, de Team Wens Marathon krijgt in 2022 een vervolg.

Op voorhand was de organisatie duidelijk: de Team Wens Marathon zou eenmalig zijn. “Maar we kregen zo veel vragen, dat we ons bijna schuldig zouden voelen als we na één editie zouden stoppen”, vertelt initiatiefnemer Johannes Houwen. “En eerlijk gezegd hebben we het ook wel met heel veel plezier gedaan en er een zeer goed gevoel aan overgehouden. Daarom hebben we nu besloten: er komt een vervolg. En daar hebben we ontzettend veel zin in.”

Nieuwe opzet

Het evenement krijgt sowieso een iets andere opzet. Hoe die er precies gaat uitzien, moet nog vorm krijgen. Johannes licht alvast een tipje van de sluier op: “We organiseren de Groot Westerwolde Tocht, een tocht een belangrijke rol voor Wedde, poort van wonderschoon Westerwolde.” Wat hetzelfde blijft, is het goede doel. De opbrengst gaat wederom naar de Wensambulance: “Die hebben wij in ons hart gesloten. Net als de Team Wens Marathon draait de Wensambulance volledig op vrijwilligers. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen, elke cent die wij ophalen gaat voor de volle 100% naar de Wensambulance en elke cent die daar binnenkomt wordt volledig besteed aan het goede doel: de hartenwensen van ernstig zieke of terminale mensen in vervulling laten gaan.”

De organisatie verwacht de enorme opbrengst van dit jaar niet meer te overtreffen: “Maar daar gaat het ons ook niet om. Wij houden een prachtig evenement waarvan heel veel mensen genieten en wij zijn blij met elke euro die wij aan het eind van de rit kunnen overmaken aan de Wensambulance.”

Over de exacte vorm en de datum van het te houden evenement hoopt de organisatie begin volgend jaar meer bekend te kunnen maken. De hoop leeft dat er zich weer net zo veel vrijwilligers beschikbaar stellen als bij de eerste editie om er met elkaar weer een uitstekend georganiseerd evenement van te maken. Johannes: “Het belooft een mooi spektakel te worden.”

Ingezonden