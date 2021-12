Lijst Partij voor het Noorden Oldambt is klaar!

OLDAMBT – De kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 van de Partij voor het Noorden is klaar. Lijsttrekker en kandidaat wethouder Jurrie Nieboer is beretrots op zijn team. Nieboer noemt het een mooie mix van nieuwe mensen en ‘oude getrouwen’.



De lijst bestaat uit 15 vrouwen en mannen uit heel Oldambt. Naast Jurrie Nieboer als lijsttrekker staan Janet de Wal op de 2e plek en Mark Kalse op plek 3. Beiden zijn nu al raadslid voor de Partij voor het Noorden. Nieuwkomer Anneke Suurling uit Scheemda staat op 4 en Gert van der Veen staat op de 5e plek.



Lijst Partij voor het Noorden Oldambt:

1. Jurrie Nieboer

2. Janet de Wal

3. Mark Kalse

4. Anneke Suurling

5. Gert van der Veen

6. Christof de Vries

7. Johan Bolhuis

8. Margriet Slijfer

9. Harry Schwertmann

10. Heddy Smit

11. Henk de Vrieze

12. Bard Boon

13. Be Zwiers

14. Martin Doornbos

15. Leo de Raad



Lijstduwers

Elke lijst heeft altijd een prominente lijstduwer. De Partij voor het Noorden Oldambt heeft er zelfs 2! Op plaats 14 en 15 staan respectievelijk Leo de Raad uit Ganzedijk en Martin Doornbos uit Finsterwolde.



Leo de Raad

Leo is woonachtig in Ganzedijk en kreeg in 2015 de Oldambtster Karaf uit handen van voormalig burgemeester Pieter Smit voor zijn strijd voor het behoud van Ganzedijk en zijn inzet in en belangstelling voor de lokale politiek. Nog

steeds is Leo actief voor Ganzedijk, o.a. in het klusteam van het nieuwe Dorpshuis Ganzedijk/Hongerige Wolf.



Martin Doornbos

Martin is bakkerszoon uit Beerta en was jarenlang een bekend gezicht als postbode, vanuit maatschappelijke betrokkenheid was Martin voorzitter van Dorpsbelangen Beerta, voorzitter van SV THOS en voorzitter MR van basisschool de Uilenburcht. Tegenwoordig runt Martin een horecazaak, ‘Martins Broodjes Enzo’ in Winschoten en woont nu in Finsterwolde.



Op naar 4 of 5 zetels

De Partij voor het Noorden zit nu met 3 zetels in de raad en is in het college van B&W vertegenwoordigd door wethouder Jurrie Nieboer. De partij wil dit graag doorzetten, is trots op Oldambt en hoopt naar 4 of 5 zetels te groeien, of zoals lijsttrekker Jurrie Nieboer zo mooi zei op de ledenvergadering “We zijn geen machtspartij die de grootste van Oldambt moet worden, we moeten het samen doen en dat hebben we de afgelopen 4 jaar heel goed bewezen, geef ons wederom dat vertrouwen met uw stem’.

