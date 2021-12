Reactie van PvdA Pekela op het voorstel om het aantal bruggen in Pekela terug te dringen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 18 december, 09.00 uur door John Havinga

BEWOLKTE DAG | KERST IN HET NOORD-NEDERLAND KOUD

We krijgen vandaag een bewolkte dag en er komen vanaf Zee enkele opklaringen aan. De zon zou kortstondig vanuit het noordwesten even kunnen schijnen, maar het is wel tegen zonsondergang, dus als het al komt, erg lang kunnen we er dan niet van genieten. De temperaturen komen te liggen rond 8°C, bij een matige noordwestenwind (3-4)..

Morgen wordt een zonnige dag en het wordt kouder. De maximumtemperatuur schommelt rond 4°C, bij een zwakke, variabele wind (1-2) en in de namiddag vanaf 15:00 uur wordt het snel kouder. De temperaturen gaan vervolgens onder het vriespunt zakken. In de nacht naar dinsdag kan het al afkoelen naar -2 of -3°C. Wel ontstaat daarbij ook mist en plaatselijk kan het glad worden.

Geleidelijk kouder. Op dinsdag wordt het niet veel warmer dan 1°C en het is zonnig, na het oplossen van de mist. In de namiddag en avond zal het al snel weer vriezen. In de nacht en ochtend van woensdag komen de minimumtemperaturen te liggen rond -3 à -5°C. Lichte tot matige vorst dus! Er kan opnieuw mist ontstaan in de nacht naar donderdag, bij vergelijkbare minima.

Kerstdagen Noord Nederland koud met mogelijk een wit randje. De weerkaarten tonen dat wij in het noorden, in die koude lucht zullen blijven en depressies die vanuit het zuidwesten naderen, zullen het noorden niet makkelijk bereiken. Wij krijgen koude kerstdagen met in de nachten temperaturen tussen -3 en -5°C en overdag maar amper erboven. Misschien dat er een buitje of wat neerslag overtrekt met een winters karakter, zodat de kerstdagen een wit randje krijgen, maar dat is wat onzeker. In ieder geval lijken de kerstdagen koud te verlopen.