DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Op 19 december zijn tussen 18.10 en 18.50 uur vernielingen aan de sporthal aan de Kellingwold in Bunde gepleegd. Een groep van 5 of 6 jongeren schoten met een katapult schroeven tegen een glazen deur. Een getuige belde de politie. Die zocht in de omgeving naar de daders, maar ze werden niet meer aangetroffen.

Weener

Tussen 17 december 22.00 uur en 20 december 07.00 uur is ingebroken bij een sporthal aan de Bürgermeister-Werner Straße in Weener. Een nog onbekend aantal personen verschaften zich via het dak toegang tot het gebouw en spoten daar in de zaal en de kleedkamers een brandblusser leeg.

Papenburg

Op 16 december is om iets voor vijf uur ’s middags op de Splitting rechts in Papenburg een aanhanger van een vrachtwagen tegen de Ford Mondeo van een 50 jarige automobilist gebotst. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden. De schade bedraagt 200 euro.

Lähden

Tussen zaterdag 14.30 uur en zondag 4.40 uur is bij een restaurant aan de Im Dorf in Lähden ingebroken. De daders kwamen het gebouw via een raam binnen. Ze gingen er met een krat bier in onbekende richting vandoor.

Lathen

Gistermorgen is tussen 3.30 en 5.00 uur bij een kapsalon aan de Marktstraße een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden met een steen de glazen deur in te slaan. Toen dit niet lukte gingen ze er vandoor. De schade bedraagt 500 euro.