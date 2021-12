Protestantse gemeente te Sellingen een feit

SELLINGEN – Het is al weer 3 jaar geleden, dat de kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Sellingen voorstelde aan de Hervormde gemeente in die plaats, samen te onderzoeken of de bereidheid er was om in de nabije toekomst als één Protestantse gemeente samen te gaan. Beide gemeenten stemden ermee in.

Na vele vergaderingen – indien nodig online – en gemeentebijeenkomsten werd de Protestantse gemeente te Sellingen zaterdag 18 december 2021 een feit. Ten overstaan van notaris F. Bergman werd de akte van de eenwording ondertekend door de scriba’s en de presides van de verschillende colleges. Een historisch moment.

De eerste dienst van de nieuw gevormde gemeente was afgelopen zondag. In de verkondiging sprak ds. Verduijn n.a.v. 1 Korinthe 12 : 12-27.

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.

U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit’.

Vanwege de coronamaatregelen kon de dienst slechts door een zeer beperkt aantal personen worden bijgewoond, de Filmclub Sellingen heeft ervoor gezorgd dat de dienst via You Tube te volgen was.

Ingezonden

Foto’s: Johannes Velthuis

Foto 1: voorzitter van het college van kerkrentmeesters E. Küpers en notaris F. Bergman

Foto 2: de scriba’s en presides van de diverse kerkelijke colleges