Uitslag Vlagtwedder eindejaarskalender

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 21 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD MET ZON | BIJ KERST OOK WINTERS

Het is vandaag een koude ochtend met een temperatuur van -2 tot -5 graden en plaatselijk mistbanken. En het kan ook glad zijn op de weg door de rijpvorming, maar dat zal geleidelijk verdwijnen. En laten we ook niet vergeten dat het een mooie winterdag wordt met veel zon en een maximumtemperatuur rond +1. De wind is zwak uit het zuidoosten.

Vanavond en vannacht is er opnieuw lichte vorst met een minimum vannacht rond -3. Er is ook kans op mist en gladheid, maar morgen is het opnieuw vrij zonnig tot zonnig, bij middagtemperaturen rond +1 en dan een zwakke tot matige zuidenwind.

Na morgen is er duidelijk meer bewolking en in de loop van de donderdag en op vrijdag is er kans op wat lichte regen. Dat gaat donderdag bij een temperatuur van een graad of 4, en vrijdag van een graad of 6 want de wind gaat dan draaien naar het westen.

Maar in het weekend wordt het spannend want dan komt een oostenwind. Zaterdag gaat het kwik terug naar 3 of 4 graden en er is dan kans op wat regen en sneeuw. Zondag kan de temperatuur zakken tot rond het vriespunt met af en toe zon en mogelijk ook een sneeuwbui.