Prachtig kerstcadeau voor Museum Klooster Ter Apel: een bijzondere schenking van oude Russische metalen ikonen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 22 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW KOUD | TIJDELIJK ZACHTER

Het is op zich nog wel een mooie dag met flinke zonnige perioden, maar er is steeds ook midden- en hoge bewolking en soms is het dan ook bewolkt. Vannacht was er matig, en vanochtend is er nog lichte vorst. De maximumtemperatuur is vanmiddag 1 á 2 graden boven nul en de wind is zwak tot matige uit het zuidoosten tot oosten.

Vannacht draait die wind naar het zuidwesten het kan nog tot een graadje vorst komen, maar met die zuidwestenwind wordt duidelijk zachtere lucht aangevoerd. Zo wordt het morgenmiddag 3 tot 5 graden met veel bewolking en er is kans op wat lichte regen.

Vrijdag stijgt het tijdelijk door tot 8 of 9 graden, maar er valt dan af en toe regen en de wind draait later op de dag naar het noordoosten. En daarmee wordt het zaterdag opnieuw kouder met temperaturen rond het vriespunt, een vrij veel bewolking, en mogelijk wat lichte sneeuw. En ook zondag en begin volgende week is het een beetje winters met temperaturen rond of iets onder nul en mogelijk wat sneeuw of regen.