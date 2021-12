Festival Grasnapolsky 2022: Eerste namen en start kaartverkoop

SCHEEMDA – De eerste namen van het muziekprogramma van festival Grasnapolsky 2022 zijn bekend: Goldband, LUWTEN, Hang Youth, Charlie & The Lesbians, Future Husband, Coloray LIVE, Dwaalgast ft. Shari Klein, GIAN, Kayleigh Beard, Don Melody Club, Elias Mazian LIVE, Kalaallit Nunaat, KIEFF, REMY. X ARO X Myron Hamming X Blauwe Uur, Tramhaus, Camillo, CHARLOT, Philine en Lena Hessels. De achtste editie van Grasnapolsky vindt plaats op 12 en 13 maart 2022 in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst en vanaf 11 maart op Bungalowpark Emslandermeer. De kaartverkoop start op dinsdag 28 december om 12:00u.



Gaan tot het licht, de toekomst is hier

Grasnapolsky gaat tot het licht en kneedt voor 2022 de meest optimale vorm. Dat houdt in: een beperkte capaciteit, meer focus op het bungalowpark, niet 3 maar 2 dagen op de fabriek, vrijdag starten op het bungalowpark, rekening houden met een 00:00u eindtijd, maar de nacht is lang in je bungalow. Directeur Mariska Berrevoets: “Inmiddels weten we welke scenario’s allemaal de revue hebben gepasseerd afgelopen 2 jaar. Daar kneden we een passende nieuwe opzet voor het festival op. Het team heeft 100% energie om er iets heel tofs van te maken en we gaan er alles aan doen om íets te laten plaatsvinden. Met een bungalowpark in je broekzak is er veel mogelijk – deze zijn nog nooit op slot gegaan. In het uiterste geval leveren foodtrucks een to-go diner voor in je bungalow. Een focus op samenzijn en samen beleven, want dat hebben we zo gemist. De toekomst is hier, alleen nu bestaat. Let’s go!”



Muziekprogramma

Het festival laat bezoekers kennismaken met opkomende, talentvolle acts en artiesten. Op Grasnapolsky krijg je letterlijk en figuurlijk een kijkje in de toekomst. Dat bewees het festival eerder met acts als Tamino, Bazart, S10, Altin Gün, YinYin, Zwangere Guy en Froukje. Grasnapolsky was het allerlaatste festival vóór corona, met als afsluiter en dus allerlaatste live-act op een festival voor Corona: Goldband. Meer dan vanzelfsprekend om Goldband te vragen Grasnapolsky 2022 te laten afsluiten, dit wordt de langste nacht van ons leven. Tjade de Vries, kersverse Groningse aanvulling op het programmateam: “We zijn heel blij dat Goldband na een raket van een jaar Grasnapolsky 2022 komt afbreken. Met LUWTEN hebben we een aanstaande internationale ster binnengehaald, Philine en CHARLOT komen aantonen waarom ze in het voorprogramma stonden van Froukje en klaar zijn om komend jaar hoofdact te worden en Camillo gaat ons laten horen waarom we hem nog voor de release van zijn debuutplaat vertrouwen met een slot op ons festival.”



Andere opvallende acts: Dwaalgast, het nieuwe project van Grasnapolsky-vriend Nuno Dos Santos met spoken word artiest Shari Klein. Het project ‘We zagen lichtpuntjes in de verte’ van Remy van Kesteren, Blauwe Uur en stadsdichter Myron Hamming, een Grasnapolsky videoproject van maart 2021, dat live tot uitvoering komt mét publiek. 3voor12 album van het jaar genomineerden Coloray en Hang Youth. Elias Mazian, de verrassing van het vorige festivalseizoen. Na tien jaar house dj, bleek hij ook ineens Nederlandstalige synthpop liedjes te kunnen maken, die hij uitbracht op het label van zijn beste vriend Job Jobse.



Bungalowpark en verder programma

Op vrijdag 11 maart start het programma op bungalowpark Emslandermeer. Een weekendticket is geldig op 12 en 13 maart, het programma op het bungalowpark krijgt de bezoeker dus cadeau. Dit jaar gaat het festival dus een nog innigere samenwerking aan met vakantiepark Emslandermeer. Het vakantiepark wordt ingericht als tweede festivalterrein, waar gedurende het weekend ook randprogramma plaatsvindt. Met het thema ‘Gaan tot het licht’ moedigt Grasnapolsky bezoekers aan om na 00:00u het Gras-gevoel in hun bungalow voort te zetten. Naast de verdere aanvullingen van het muziekprogramma maakt de organisatie binnenkort ook het kunst- en expeditieprogramma van Grasnapolsky bekend.



Ingezonden