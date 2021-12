Genomineerden online Sportgala Groningen 2021 bekend

GRONINGEN – De Sportprijscommissie heeft de genomineerden vastgesteld voor het Sportgala Groningen 2021.



Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen zit een fysiek gala er dit jaar niet in, maar

vindt het evenement eind januari 2022 in een online variant plaats. Het uitreiken van de

sportprijzen en het eren van de sport(ers) van de provincie Groningen blijft hierbij centraal staan.



De genomineerden op een rij:



Sporter Sportploeg Aangepaste Sport

– Melvin Twellaar, roeien – Amysoft Lycurgus, volleybal – Salima Rozema, atletiek

– Jorden van Foreest, schaken – Groningen Atletiek (vrouwen) – Jop van der Laan, rolstoel rugby

– Ymkje Clevering, roeien – FC Groningen, voetbal – Jolein Boom, wielrennen



Sporttalent

– Britt Weerman, atletiek

– Marten Luiten, hippische sport

– Daniel Moragues, skateboarden

– Jolien Knollema, volleybal

– Sofie Dokter, atletiek



Sportprijzen in 5 categorieën

Van 3 tot en met 18 januari kan er gestemd worden op de categorieën Sporter, Sportploeg en Aangepaste Sport via de digitale stembus op de nieuwe website www.sportgalagroningen.nl die op 3 januari online gaat. Deze stemmen wegen mee in het bepalen van de winnaars. In de categorie Sporttalent wordt de winnaar gekozen door de Sportprijscommissie; dit betreft geen publieke verkiezing.



Voor de Sportprijs Groningen kunnen inwoners vanaf 3 januari kandidaten voordragen via www.sportgalagroningen.nl. Ook is hier meer informatie over de richtlijnen te vinden.

Sportgala Groningen is te volgen op Twitter via @SportgalaGro.





Sportgala Groningen 2021 is een gezamenlijk initiatief van de volgende partners: Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Noorderpoort, Huis voor de Sport Groningen, MartiniPlaza, Sport Science Innovation Groningen en mediapartner Dagblad van het Noorden.

Ingezonden