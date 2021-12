Gevechtsvliegtuigen van Vliegbasis Leeuwarden vliegen weer een aantal weken in de avond

DRENTHE – Vanaf maandag 10 januari 2022 gaan de gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden weer in de avonduren vliegen. In de weken 2, 3, 6, 7 en 8 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.



Het avondvliegen is voor de F-35 net zo noodzakelijk als voor de F-16 én ook vergelijkbaar. In de avond werken en vliegen is voor al het personeel fysiek, lichamelijk en geestelijk een andere ervaring en belasting dan wanneer er tijdens kantooruren overdag geoefend wordt. Bovendien hebben we ervaren dat inzet tijdens missies veelal

in de avond en nacht uitgevoerd worden. Om goed voorbereid te zijn op deze taak moet thuis dan ook in met duisternis geoefend worden.



Nachtzichtapparatuur

Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Daar waar de NVG voor de F-16 nog apart op de helm gemonteerd moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm. De beelden worden in dit geval

geprojecteerd op de visor in de helm. De vlieger kan met de NVG alles rondom het vliegtuig zien, zowel op de grond als in de lucht.



Oefengebied

Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.





Informatie

Hoe het avondvliegprogramma voor de F-35 er in de toekomst exact uit gaat zien is nog niet bekend. De F-16’s die gestationeerd staan op Vliegbasis Volkel beoefenen het avondvliegen in dezelfde weken. De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren.

Wilt u meer weten over deze en andere vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.

Ingezonden