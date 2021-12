Glasdraad start met aanleg glasvezel in de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Glasdraad start met de aanleg van glasvezel. Zodra de graafwerkzaamheden zijn afgrond, sluiten ze de woningen direct aan.



PoP-locaties

Het netwerk begint bij de zogenaamde PoP-locaties. Dit zijn huisjes of speciale kasten waar de serviceproviders hun apparatuur in plaatsen waar uw woning straks mee wordt verbonden. Een aantal van deze locaties zijn er al en kunnen zw direct gebruiken. De andere gaan ze nog plaatsen.



Schouwen

Inmiddels is de aannemer begonnen met het schouwen in de woningen. Hierbij bepaalt de aannemer waar de aansluiting in de woning moet komen. Deze schouwwerkzaamheden zijn nu gericht op Onstwedde.



Tijdens de aanleg en liefst vooraf aan het aansluiten van de woningen wil Glasdraad per gebied een informatieavond organiseren waarbij ze meer toelichting geven over de aanleg en vooral ook wat er “in huis” eventueel moet gebeuren. Door de Covid-maatregelen kunnen ze dit nu niet organiseren, maar als de maatregelen dit toelaten zullen ze u uitnodigen voor deze avonden.



Planning

Het gebied is verdeeld in 14 zogenaamde PoP gebieden, waar meerdere dorpen op worden aangesloten.

De gebiedsindeling komt in januari op de website te staan.



Start civiele werkzaamheden Start Huisaansluitingen

ON-02: jan 2022 april 2022

ALTVH01: jan 2022 april 2022

SEL-03: feb 2022 mei 2022

VLAG-01: feb 2022 mei 2022

SEL-01: feb 2022 mei 2022

APEL-01: maart 2022 juni 2022

BLW-01: maart 2022 juni 2022

BLW-02: maart 2022 juni 2022

WEDE-02: april 2022 juli 2022

WEDE-01: mei 2022 aug 2022

MSK-01: jun 2022 sept 2022

BOUR-01: jun 2022 sept 2022

SEL-02: jul 2022 nov 2022

ON-01: aug 2022 nov 2022



Nieuwe samenwerking met Acantus

Acantus vindt het belangrijk dat iedere woning een goede internetverbinding heeft. Daarom heeft Acantus besloten al haar woningen in Westerwolde aan te melden voor een glasvezelaansluiting van GlasDraad. Samen met de huurdersorganisaties ziet Acantus dit als een verbetering van de digitale bereikbaarheid van de regio en een investering voor iedere woning voor nu en later.



Glasdraad is druk bezig de website te updaten. In januari kunt u hier terecht voor alle informatie rondom de planning en werkzaamheden.

