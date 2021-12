Kerkdiensten tijdens Kerst rechtstreeks te volgen bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 23 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GLADHEID | IJZEL EN IJSREGEN MOGELIJK

Het is een kil en koud begin van de dag met een temperatuur rond of net onder nul, een zwakke tot matige zuidenwind, en soms wat ijsregen of zelfs ijzel. Het kan dus erg glad worden zijn op de weg. Vanmiddag stijgt het langzaam naar een graad of 3. Dan neemt de kans op regen ook toe, maar eerst kan lokaal nog ijsregen naar beneden komen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt windkracht 3 tot 4.

Door die zuidwestenwind gaat de temperatuur vanavond en vannacht geleidelijk omhoog naar 7 tot 9 graden, inclusief perioden met regen of motregen.

En morgenochtend is het ook vrij zacht maar morgenmiddag draait de wind naar het noordoosten. Morgenavond gaat het ook weer vriezen en dan is er kans op wat lichte sneeuw, overdag is er vooral kans op regen.

De kerst is daarna koud met zaterdag een minimumtemperatuur rond -5 en een maximum rond -1. Maar het is waarschijnlijk droog met zonnige perioden. Zondag wordt het 0 tot +1 en dan neemt de bewolking toe, met later mogelijk wat sneeuw, regen, of ijzel. Na het kerst-weekend is het overdag 2 tot 4 graden, met kans op enkele winterse buien en af en toe zon.