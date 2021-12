Midden-Groningen maakt werk van klanttevredenheidsonderzoek

MIDDEN-GRONINGEN – Eerder dit jaar verrichtte CMO-STAMM namens de gemeente Midden-Groningen een klanttevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek vroeg ze haar inwoners naar de mening over de dienstverlening van de gemeente. Inmiddels zijn de resultaten bekend en verwerkt in een rapport. In het komende jaar gaat Midden-Groningen aan de slag om, op basis van de uitkomsten, de dienstverlening aan te passen. Onder het motto ‘Luisteren, Leren en Groeien’ (#luisterenlerengroeien) laat de gemeente via haar social media-kanalen zien wat ze met de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek doet. Belangrijk, vindt ook burgemeester Adriaan Hoogendoorn. ‘Door te luisteren en terug te geven, ontstaat er een gesprek met onze inwoners’, aldus de burgemeester.



Inwoners over algemeen tevreden over contact met gemeente

Uit het onderzoek blijkt dat onze inwoners in het algemeen tevreden zijn over het contact dat zij hebben met de gemeente. Het meeste contact is per telefoon. Het telefoonnummer is goed te vinden, de persoon aan de telefoon is vriendelijk en helpt de beller goed. Ook het persoonlijk en digitaal contact worden goed beoordeeld. Mensen zijn tevreden over de website van de gemeente.



Inwoners zien ook verbeterpunten voor gemeente

Inwoners geven in het onderzoek aan dat de reactie van de gemeente in sommige gevallen sneller en beter kan. Ook moet de gemeente inwoners actief opzoeken en hen meer betrekken op onderwerpen die er voor de buurt toe doen. Tot slot zien inwoners graag verbetering op het gebied van groenonderhoud en afval. Burgemeester Adriaan Hogendoorn is blij met alle tips van de inwoners: “Dit onderzoek geeft aan dat we het goed doen, maar ook dat we het nog beter kunnen doen. Het is voor ons heel belangrijk dat we deze informatie hebben. Zo kunnen we verder groeien als organisatie. We willen ook echt laten zien dat we hebben geluisterd naar wat mensen vertelden in dit onderzoek. We gaan dus aan de slag met de tips die we kregen! Luisteren, leren en groeien; dat willen we bereiken! Dat doen we samen met onze inwoners.”



In 2022 zichtbaar aan de slag met 5 verbeterpunten

Het komende jaar gaat de organisatie op verschillende vlakken met de resultaten van het onderzoek aan de slag. Zo zijn er 5 verbeterpunten geselecteerd waar de gemeente het komende jaar steeds op terug zal komen. Zo worden inwoners beter betrokken bij het (vormen van) beleid en worden praktische tips over verbetering van de communicatie met beide handen aangepakt. Ook maakt de gemeente zichtbaar wat ze doet aan groen-onderhoud en het ophalen van afval en breiden strooi-routes uit. De gemeente kiest voor deze top 5, omdat het onderwerpen zijn waar ze de meeste feedback op heeft ontvangen en waar concreet en snel mee gestart kan worden. De gemeente realiseert zich daarbij dat niet alles tegelijk kan. Daarom blijft ze het komende jaar de onderwerpen aanvullen. Dat doet ze onder het motto ‘Luisteren, Leren en Groeien’ (#luisterenlerengroeien). Inwoners zien dit in 2022 terug op Facebook, Twitter, website en gemeentepagina van de gemeente. Ook zal de gemeente gedurende het hele jaar via die kanalen blijven vragen om extra ideeën en suggesties voor verbetering van de dienstverlening. Ook kunnen inwoners dat melden via infoteam-contactplein@midden-groningen.nl.



Klanttevredenheidsonderzoek

Met het klanttevredenheidsonderzoek wilde de gemeente inzicht krijgen in hoe tevreden inwoners zijn over de gemeente. Ruim 1000 inwoners hebben hieraan meegewerkt. Daarnaast hebben ook meer dan 250 medewerkers aan het onderzoek meegewerkt. Zo kon de gemeente kijken of de verwachtingen van inwoners en medewerkers overéénkwamen. Wilt u meer lezen over het onderzoek? Het onderzoek staat vanaf vandaag op onze website: https://www.midden-groningen.nl/klanttevredenheidsonderzoek of gebruik bijgaande QR-code.

Ingezonden