Multifunctionele centra en innovatieve projecten ontvangen ruim drie ton ter verbetering van zorgvoorzieningen

GRONINGEN – Voor de leefbaarheid in de provincie Groningen zijn goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige zorgvoorzieningen van groot belang. Vier projecten ontvangen in het kader van de subsidieregeling zorg en voorzieningen in totaal € 323.100,– Het gaat bij deze projecten om de voorbereiding en concrete verbouw van dorpshuizen in combinatie met zorgfuncties en innovatieve zorgprojecten.

Van haalbaarheidsonderzoek tot innovatie

In de Oosterparkwijk in Groningen wordt een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd voor de verbouw van de voormalige Siebe Jan Boumaschool tot een multifunctioneel wijkcentrum met zorgfuncties. In Jonkersvaart gaat het om de aankoop en verbouw van de voormalige school tot multifunctioneel dorpshuis. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Coöperatie Zorg en Welzijn UA in Winschoten ontvangen tenslotte subsidie voor de ontwikkeling van innovatieve zorgprojecten.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Ik vind het prachtig om te zien dat er organisaties zijn die zich voor 200% inzetten voor de zorg en leefbaarheid in hun directe omgeving. Dorpshuizen of wijkcentra die toekomstbestendig worden gemaakt door meerdere functies -en met name zorg- in één gebouw te combineren. Ook de ontwikkeling van innovatieve zorgprojecten blijven van groot belang voor de verbetering van ons zorg en voorzieningenniveau. En er zijn nog middelen om dit soort initiatieven en projecten te financieren. Iedereen die een goed plan of initiatief op dit gebied heeft; schroom niet en neem contact op met de provincie. We dragen graag bij aan verbetering van de zorg en leefbaarheid.”

Projecten die de zorg en leefbaarheid verbeteren

Onderstaande organisaties ontvangen een subsidie:

Wijkvoorziening Bij Van Houten, Oosterparkwijk Groningen, voor een haalbaarheidsonderzoek naar een wijkvoorziening met integratie van zorg en andere activiteiten (€ 23.100,–)

Dorpshuis Jonkersvaart, voor de realisatie van een multifunctioneel dorpshuis op het gebied van Zorg, Welzijn & Cultuur (€ 150.000,–)

UMCG voor de ontwikkeling en invoering van een innovatieve app om geelzucht in een vroeg stadium te voorkomen (€ 75.000,–)

Coöperatie Zorg en Welzijn UA Winschoten, voor de uitvoering van het innovatieve zorgproject Verbindend, Vernieuwend Oldambt voor het verbeteren van de gezondheid en welzijn, het terugbrengen van de kosten en het verbeteren van de werkomstandigheden van professionals (€ 75.000,–)

Subsidieregeling zorg en voorzieningen

Met de subsidieregeling zorg en voorzieningen wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld een huisarts- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg komen in aanmerking voor een subsidie. Dat geldt ook voor plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

