Mensen uit 1968, 1969 en 1970 uitgenodigd voor boostervaccinatie

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 24 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD KERSTWEEKEND | VANDAAG HEEL ZACHT

De kou is voor één dag even voorbij want er is een westenwind gekomen en daardoor is de temperatuur opgelopen tot ongeveer 8 graden. En er valt nog steeds af en toe wat regen in die zachte lucht. Dat is vanmiddag niet anders: ook dan valt er af en toe regen en de temperatuur daalt dan tot een graad of 5.

Vanavond draait de wind naar het noordoosten en dan zakt het terug tot rond het vriespunt. Een enkele sneeuwbui is vanavond mogelijk, verder is het vannacht en morgen droog en het wordt helder. Het wordt dan ook een koude kerstdag met ’s ochtends een temperatuur rond -3 bij windkracht 3 tot 4. In de middag is het -1 a -2 en is het zonnig, morgenavond zakt de temperatuur verder naar -5.

Zondag beginnen we helder en koud met -6 graden, ’s middags komt er uit het zuiden bewolking opzetten, en zondagavond is er bij ons kans op enige sneeuw, ijzel, en later ook regen. Daarbij ligt de temperatuur rond -1 bij een oostenwind. Maandag wordt het +2 of +3, maar ook dan is er kans op gladde wegen, en lokaal ook mist.