Minister wijst UMCG niet aan voor aangeboren hartafwijkingen, medewerkers openen een online petitie

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 25 december, 09.00 uur door John Havinga

KOUD KERSTWEEKEND | VANAF KOMENDE WEEK WEER ZACHTER

Het wordt een zonnige, koude Eerste Kerstdag. De temperatuur ligt nu eerst rond -5°C, maar gaat vanmiddag met zonnig weer naar -1 of -2°C. De oostenwind is daarbij matig en maakt het gevoelsmatig allemaal nog wat kouder. Het heldere weer blijft ook vanavond en vannacht. De minimumtemperatuur ligt vannacht en zondagochtend rond -6°C.

Zondag Tweede Kerstdag is het ook helder en dus zonnig en het vriest eerst matig. Overdag blijft het ook zonnig en het kwik zal geleidelijk oplopen tot rond -1°C. In de avond en nacht schommelt het kwik rond -2°C. Er is een gebied met ijzel en sneeuw, dat vanuit het midden van het land naar het noordoosten trekt. Waarschijnlijk arriveert dit in regio Westerwolde op maandagochtend. De vraag is: hoe snel de temperaturen gaan oplopen, gladheid door de winterse neerslag is maandag tijdelijk zeker mogelijk!

Maandag wordt het in de middag geleidelijk +3°C. Het is dan bewolkt met af en toe regen. In de namiddag en avond overgaand in nevel en mist. De temperatuur zakt in de nacht tot 2°C. De dagen daarna zacht en wisselvallig met regen of buien en ook meer wind. Het kwik stijgt gaan naar waarden boven de 10°C.