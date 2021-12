Brand inpandige mestbult pluimveebedrijf doet brandweer uitrukken

SCHEEMDA – De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand in een inpandige mestbult bij een pluimveebedrijf in Scheemda.

Rond kwart over twee is de brandweer van Scheemda gealarmeerd voor een brand in een inpandige mestbult bij pluimveebedrijf Huisman aan de Scheemderzwaag in Scheemda. In verband met de waterwinning is opgeschaald naar middelbrand en werd brandweer Siddeburen ter assistentie opgeroepen.

In de loods, met daarin een mestbult van 20/30 ton, zijn geen dieren aanwezig. De mest wordt naar buiten gereden om daar te worden afgeblust.

De oorzaak van de brand is naar alle waarschijnlijkheid broei.

Foto’s: Henk Frans

Update: