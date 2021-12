Brandweer voert controle uit in woning Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 27 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST LOKAAL NOG ERG GLAD | NA VANDAAG VEEL ZACHTER

De temperatuur ligt vanochtend nog rond het vriespunt en soms kan er wat motregen vallen, en daarmee is er ook nog kans op ijzel en flinke gladheid op de stoep en op de weg. Vanmiddag is het 1 á 2 graden boven nul, maar ook dan kan het glad zijn want de vorst zit nog in de grond. En eind van de middag en vanavond kan het her en der ook weer opvriezen. De wind is vandaag zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3.

Vannacht stijgt de temperatuur door tot een graad of 5 en morgen zelfs tot 8 of 9 graden. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe naar windkracht 5. Het weertype is vannacht en morgen redelijk met een enkele bui, maar morgenmiddag en morgenavond wordt het regenachtig.

Woensdag begint droog maar later op de dag is er weer wat regen te verwachten. En zo zal het ook donderdag en vrijdag af-en-aan gaan met regelmatig wat regen en dan weer een langere droge periode. Het wordt zeer zacht met middagtemperaturen rond 11 graden.