Luustertocht bij Educatiecentrum Bostuin

BLIJHAM – Educatiecentrum Bostuin Blijham sluit de vakantie af met een Luustertocht.



Van een idee we gaan onze tuin delen met de scholen om ons heen, naar een heus educatiecentrum bostuin. In een tijd waarin we vooral te maken krijgen met beperkingen keken wij naar wat kan wel. Daardoor verzamelden we mooie mensen en organisaties om ons heen die net als ons in mogelijkheden wilden denken.



Wat is er sinds mei vorig jaar gerealiseerd.

Heel veel kinderen en jongeren kregen buitenles bij ons in de tuin of in de omgeving van de eigen school. Zo hebben we 1500 tulpen gepoot, een Blotevoetenpad gemaakt, gingen we pruimen en allerlei ander lekkers plukken, maakten we vlierbloesemsap, kruidenboter, vlierbessensap, jam, deden we koken, baken, legden we een buitenvuurplaats aan, hebben we pompoenlessen gedraaid, een sdg dag georganiseerd, sdg lessen gegeven, dijkles, uilenballen, kriebelbeestjes, snoeien, herfstlessen, kerststukjes, speurtochten, buitenschoolsprogramma en gaan we letterlijk over de grens. Er is nog veel meer: kijk op www.educatiecentrumbostuin.nl



Ook zijn er inmiddels twee intervisie avonden geweest, waar docenten letterlijk de eigen rugzak vullen met kennis en kunde en materialen voor de seizoenslessen. Dit alles gekoppeld aan het curriculum. Ook verzorgden we practinars op de pabo, waar we heel veel aanstormend talent mochten begeleiden in het starten met structureel geven van buitenles.



Door de vele aanvragen en de opschaling van het project van plaatselijk naar regionaal kwam de noodzaak om een stichting te worden. 30 december zal het bestuur bestaande uit Ann Fritzsche, Eliza Noordam en Willeke Bergman de stichting oprichten. Met als basis een prachtig openbaar beleidsplan die te vinden is onder het kopje partners op de website www.educatiecentrumbostuin.nl



We sluiten deze vakantie af op 8 en 9 januari een luuster qr tocht die uit 3 verschillende elkaar kruisende tochten bestaat met 15 verschillende luuster punten waar verschillende betrokkenen vertellen over de omgeving. Om alle betrokkenen van het afgelopen half jaar te bedanken voor de inzet en iedereen mag meegenieten. 15 km in totaal per auto, fiets of te wandelen en dat kan ook in twee lussen 1 van 5 km en 1 van 10 km. Start punten waar je de eerste qr codes van de verschillende routes contactloos kunt vinden zijn de burcht Wedde, de kerk Blijham en educatiecentrum bostuin.



Denken in wat kan wel, gewoon doen het kan! Trots op ons team van vrijwilligers en stagairs educatiecentrum bostuin.

