Mensen uit 1980, 1981 en 1982 uitgenodigd voor boostervaccinatie

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 28 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL ZACHTER | VANAF MORGEN 10+

De kou is even voorbij want de temperatuur begint vandaag bij 5 graden en de maxima liggen vanmiddag op 8 á 9 graden. Het is nog een beetje nevelig maar er komen vanochtend enkele opklaringen en het is overwegend droog. Vanmiddag raakt het opnieuw bewolkt en af en toe gaat er vanmiddag en vanavond regen vallen, maar veel wind komt er niet: dat wordt windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. En dat ondanks dat er een depressie gaat passeren.

Morgen is dat voorbij en de ochtend is overwegend droog, morgenmiddag komt er een front uit het westen en later gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Ook morgen wordt het een graad of 8, wel gaat de temperatuur morgenavond omhoog tot rond de 10 graden.

Na morgen is het op donderdag en vrijdag heel zacht weer. De maximum zijn 11 of 12 graden, maar het is dan meestentijds bewolkt en regelmatig valt er regen of motregen. Er kan dan per dag zo’n 5 tot 10 mm regen vallen en in totaal is tot Nieuwjaar zo’n 30 mm aan neerslag mogelijk. Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag zelf lijken trouwens droog te gaan verlopen.