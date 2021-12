Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 29 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | DROGE JAARWISSELING

Het is ook vanochtend nog relatief rustig weer met een zwakke tot matige wind en een temperatuur rond 8 graden. Er kan wel wat lichte regen vallen maar dat is niet zo veel, in de loop van de middag komt een front uit het westen en dat brengt aan het eind van de dag en vanavond meer regen. Er kan dan zo’n 5 mm aan neerslag vallen en de temperatuur stijgt in de avond tot ongeveer 10 graden.

Vannacht blijft het een graad of 10 met soms wat lichte regen, maar morgen gaat de temperatuursstijging door tot 12 á 13 graden. Maar ook blijft het af en toe regenen en het zal dan ook een grijze bedoening zijn. De wind wordt morgen vrij krachtig uit het zuidwesten, dat is meestal windkracht 5.

En hoe gaan we dan naar de jaarwisseling toe?? Dat gaat vrijdagmiddag nog met enkele buien en veel bewolking, maar de oudjaarsavond en de nieuwjaarsnacht lijken daarna droog te gaan verlopen met temperaturen rond 9 graden en een matige wind. Op Nieuwjaarsdag zal het daarna ook droog zijn, met zonnige perioden en een matige westenwind.