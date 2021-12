BLIJHAM – Gisteravond is brandweer Bellingwolde uitgerukt voor een melding van stankoverlast/vreemde lucht in een woning aan de Hoofdweg in Blijham.

Bewoners klaagden over een vreemde lucht in huis. Ook hun buurtgenoten hadden er last van. De brandweer voerde metingen uit. Vervolgens werd het riool doorgespoeld. Het is niet bekend welke stof de geur heeft veroorzaakt.

Foto’s en info: Jacob Musch