Brandweer met bodycams voorbereid op oud & nieuw

GRONINGEN – Ook dit jaar bereidt Veiligheidsregio Groningen zich weer goed voor op oud & nieuw. Ze zetten verspreid over de regio bodycams in. Én stimuleren alle collega’s om aangifte te doen als ze te maken krijgen met agressie of geweld.

Vorige jaarwisseling werden voor het eerst bodycams ingezet, als pilot. De meeste brandweerlieden vonden dit voor herhaling vatbaar. Dit jaar konden alle kazernes aangeven of ze tijdens de jaarwisseling bodycams willen inzetten of niet. Inmiddels zijn de camera’s uitgereikt aan de kazernes die hierom hebben gevraagd. Mocht er iets voorvallen, dan kunnen de beelden worden gebruikt als bewijsvoering bij een eventuele strafzaak. Ook hoopt de brandweer hiermee geweld te ontmoedigen.

Aandachtskaartjes aangifte

Daarnaast krijgen alle brandweerlieden ‘aangiftekaartjes’. Op die kaartjes staat waar ze om moeten denken bij het doen van aangifte. Dit is een initiatief van de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Zo hopen ze dat er meer aangifte wordt gedaan, zodat daders beter worden vervolgd. Want geweld tegen hulpverleners mogen we niet accepteren!

Bron: Brandweer Groningen