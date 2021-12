Buurtvereniging Rondom ’t Veloat zamelt woensdag het oud papier in

NIEUWE PEKELA – Vanaf 17.00 uur vandaag haalt Buurtvereniging Rondom ’t Veloat het oud Papier op. Hieronder leest u hun bericht:



In de tijden van deze pandemie was het voor ons als buurtvereniging een moeilijk jaar, gelukkig hebben we het afgelopen jaar veel steun kunnen verkrijgen van onze leden en donateurs. Uiteraard moeten we net als veel andere verenigingen ons aanpassen aan de maatregelen van de overheid en het RIVM waardoor we geen tot weinig activiteiten kunnen en konden organiseren voor jong en oud. Nu met de nieuwe lockdown sinds zondag 19 december jl. hopen we dat alles snel de revue gaat passeren en dat we weer in ons normaal leven terugkeren.



Een speerpunt om als vereniging door te gaan is het inzamelen van het oud papier en ijzer. Het inzamelen is op de laatste woensdag van de maand op onze vaste route. Oud ijzer? Bel Albert Wubs op 0597-612201 of mail naar albertwubs@ziggo.nl. Onze vaste route is te vinden op onze website www.rondomtveloat.nl en komen langs woensdag 29 december a.s. maar ook in 2022 blijven we langskomen!



Verder hebben we als laatste activiteit dit jaar het oliebollen bakken op de laatste dag van het jaar. Oliebollen met en zonder krenten/rozijnen: zonder 10 stuks voor € 4,- en met krenten/rozijnen € 4,50. Alle informatie is terug te vinden op onze website www.rondomtveloat.nl. Ook het bestelformulier is hierop te vinden. Bestel onze heerlijke oliebollen en steun onze vereniging.





Bestuur Buurtvereniging Rondom ’t Veloat