Gedichtenroute in Wedderveer

WEDDERVEER – Vanaf 1 januari 2022 om 14:00 uur tot 27 januari elke dag is de Tritonlaan in Wedderveer het decor voor gedichtenhuisjes. Houten huisjes met daarin gedichten van streekdichters staan op ooghoogte in de berm.

Kom wandelen of fietsen en in het wijde landschap de gedichten beleven. De Tritonlaan is een doodlopende zijweg van de Hoofdweg in Wedderveer, tussen huisnummers 17 en 19.

Op 2 januari van 14.00-17.00 uur aansluitend, Open Atelier op nr 1 bij Willem van de Sanden, daar ook gedichtenbundels en boeken.



Zie: www.atelier-wedderveer.nl

