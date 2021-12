Noordelijke politiek sturen brandbrief aan Minister de Jonge over dreigende sluiting kinderhartchirurgie UMCG

GRONINGEN – De Provinciale Statenfracties van PvdA en GroenLinks in Groningen keren zich fel tegen het

voorgenomen besluit van Minister de Jonge om de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG te

sluiten. In een brandbrief roepen zij de bewindspersoon op om zijn besluit nog voor het einde van dit

jaar in te trekken.



PvdA fractievoorzitter Pascal Roemers: “Essentiele zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen in ons

land. Met dit besluit worden vele duizenden jonge hartpatiëntjes én volwassen patiënten in Noord-

Nederland ernstig gedupeerd. Dat vinden wij onaanvaardbaar en daarom moet dit besluit van tafel.”



GroenLinks Statenlid Stephanie Bennett: “Het UMCG levert zorg van topkwaliteit en is van cruciaal

belang voor de inwoners van Groningen, Drenthe en Friesland. Met het verdwijnen van de

kinderhartchirurgie wordt het hele ziekenhuis geraakt. Dat willen wij voorkomen.”



De Groninger volksvertegenwoordigers wijzen de bewindspersoon onder andere op de hoge

kwaliteit van zorg in het UMCG, de onacceptabele reistijd die sluiting voor kinderen en ouders zou

betekenen en de betekenis van de afdeling kinderhartchirurgie voor het bredere zorgaanbod van het

UMCG. Ook vragen ze aandacht voor de zorgen van de inmiddels ruim 150.000 ondertekenaars van

de petitie om de kinderhartchirurgie in het UMCG te behouden.



De brief is inmiddels mede ondertekend door andere politieke partijen vanuit de Provinciale Staten

in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Ook de voltallige gemeenteraad van Groningen staat

onder de brief. Daarmee wordt maar weer eens aangetoond hoe belangrijk deze afdeling is voor het

noorden. Pascal Roemers: uiteindelijk wilden we een zo breed mogelijke politieke steun voor deze

brandbrief en dat is gelukt. De minister kan en moet dit signaal niet negeren.

De petitie is te vinden op www.petities.com, onder ‘laat UMCG een (kind)hartcentrum blijven’.



De gehele brandbrief is hieronder te lezen:

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De heer H.M. de Jonge

Postbus 20350

2500 EJ DEN HAAG

Mail: ministerdejonge@minvws.nl



Groningen, 29 december 2021



Betreft: brandbrief open houden zorg voor mensen met aangeboren hartafwijking





Geachte demissionair minister de Jonge ,



Op maandag 22 december vernamen wij dat u voornemens bent de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG

te sluiten. Ook operaties voor volwassenen met meer complexe hartafwijkingen dreigen te verdwijnen uit dit

ziekenhuis omdat u deze zorg wil beperken tot twee plekken in Nederland, te weten het UMC in Utrecht en

het Erasmus MC in Rotterdam.



Als vertegenwoordigers van de Provinciale Staten in Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en de

gemeenteraad van Groningen vinden wij dit besluit onacceptabel! Het verdwijnen van deze zorg uit onze

regio zou een desastreuze verschraling van de zorg in Noord-Nederland betekenen. Wij roepen u daarom op

om deze beslissing nog voor het einde van het jaar terug te draaien, zodat de inwoners van onze provincie

niet met deze enorme onzekerheid het nieuwe jaar in gaan.



Er zijn tal van redenen waarom wij uw voornemen zeer onverstandig vinden.





1. Met het verdwijnen van de kinder- en complexe hartchirurgie verdwijnt niet alleen essentiële hartzorg

uit het Noorden, het slaat ook een gat in de multidisciplinaire zorgverlening van het ziekenhuis.

De kinderhartchirurgen die nu werkzaam zijn in het UMCG hebben ook een onmisbare functie bij andere

processen in het ziekenhuis. Als een kind een ernstige longaandoening heeft of een ernstige

bloedvergiftiging dan moet een hart-longmachine worden aangesloten. Dat kan alleen een hartchirurg

doen. Ook is het niet meer mogelijk om longtransplantaties bij kinderen uit te voeren als deze chirurgen

verdwijnen. Complexe hartproblemen voor kinderen vergen naast chirurgie ook een kwalitatief

hoogstaande IC-omgeving. De beschikbaarheid van voldoende opgeleid personeel op algemene IC’s is al

een grote opgave gebleken tijdens de coronacrisis. De kans dat de netto beschikbaarheid zal afnemen is

groot, personeel uit Groningen zal grotendeels niet beschikbaar komen op de andere locaties.

Met het verwijderen van deze afdeling wordt er tevens een gat geslagen in een enorme kennisopbouw en

decennialange investering in kwaliteitszorg in het Noorden!



2. Voor ouders van kinderen die een operatie moeten ondergaan is de lange reistijd een enorme belasting

bovenop de zorgen die zij al hebben.

Van deze ouders kan en mag men toch niet verwachten dat zij tijdens een na-traject of eventuele

complicaties, wekenlang honderden kilometers tussen huis en ziekenhuis moeten pendelen om hun kind

te ondersteunen en bij te staan? Juist voor deze mensen is spreiding van essentiële en topklinische zorg

van belang, het sluiten van de afdeling doet afbreuk aan deze spreiding en daarmee aan de kwaliteit van

de zorg in Noord-Nederland.



3. De bereikbaarheid van essentiële zorg voor de doelgroep hartpatiënten in het noorden komt ernstig in

gevaar.

Essentiele zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen in ons land. Met deze beslissing is essentiële zorg voor

hartpatiënten uit het noorden onvoldoende bereikbaar. Volwassenen met een complexe hartaandoening

beschikken vaak over een ernstig verminderd energieniveau. Zij kampen met aanzienlijke beperkingen

waardoor het voor velen van hen niet haalbaar is om een zorgtraject te ondergaan dat op uren afstand

ligt van hun thuis. Veelal blijft het voor deze doelgroep niet enkel bij één operatie. Reizen per auto of trein

is voor hen in veel gevallen niet langer dan een uur aaneengesloten mogelijk.

Een van uw argumenten om de zorg meer te centreren is het feit dat die concentratie zal leiden tot het

maken van ‘meer vlieguren’ voor de chirurgen. Maar het UMCG werkt dankzij de inzet van deskundige

medewerkers al jarenlang op het hoogste kwaliteitsniveau.



Daar komt bij dat in het rapport ‘zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking’ drie scenario’s

zijn uitgewerkt om de zorg van heel Nederland te waarborgen. In dit, door uw ministerie aangevraagde

rapport is uitgegaan van toegankelijke en bereikbare zorg voor inwoners van heel Nederland. Het verrast

ons dat in het uiteindelijke besluit niets met deze uitgangspunten is gedaan.



Uw beslissing om de afdeling in het UMCG te sluiten leidt hier in het Noorden tot grote zorgen en grote

consternatie. Binnen enkele dagen werd een petitie tegen de sluiting door ruim 190.000 bezorgde

inwoners ondertekend. Deskundigen hebben zich uitgesproken tegen de sluiting. Wij zijn

volksvertegenwoordigers in Noord Nederland. Wij hebben in deze brede samenstelling nog nooit eerder

een brief geschreven. Vandaag doen we het wel. We dringen er in het belang van heel Noord Nederland

met kracht bij u op aan dat u terugkomt op uw voorgenomen besluit en de afdeling kinderhartchirurgie in

het UMCG open zult houden.



Wij staan, als vanzelfsprekend, open voor verder overleg over deze zorgelijke situatie.





Hoogachtend,



PS Groningen PS Drenthe PS Friesland PS Overijsel Gemeenteraad

Groningen



Stephanie

Bennett

GroenLinks



Hendrikus Loof

PvdA

Aebe Aalberts

CDA

Ben Eshuis

CDA

Mirjam Wijnja

Groen Links

Pascal Roemers

PvdA

Willemien

Meeuwissen

VVD



Hetty Janssen

PvdA

Yvonne Koolhaas

VVD

Julian Bushoff

PvdA

Bart van der

Werf

Forum voor

Democratie



Bart van Dekken

CDA

Klaas Kielstra

VVD

Manouska Molema

Groen Links

Ietsje Jacobs-Setz

VVD

Margriet

Donker- van der

Vinne

ChristenUnie



Thomas Blinde

JA21

Sijbe Knol

FNP

Annemieke Wissink

PvdA

Jimmy Dijk

SP

Joke Lesman

SP

Elke Slagt-

Tichelman

Groen Links

Charda Kuipers

GrienLinks

Renate van der

Velde

Christenunie



Peter Rebergen

ChristenUnie

Marjolen Vulpes

VVD

Bernadette v.d.

Berg

ChristenUnie



Wiebo de Vries

ChristenUnie

Johan Almekinders

OCL

Tom Rustebiel

D66

Robert de Wit

CDA

Wim Moinat

SP

Max Aardema

PVV



Erik Veltmeijer

PVV

Wesley Pechler

Partij voor de

Dieren





Bram Schmaal

Groninger

Belang

Anry Kleine

Deters

D66

Hanneke Goede

SP

Herman Kalter

SP

Amrut Sijbolts

Stadspartij voor

Stad en Ommeland



Peter Gerrits

D66

Hendrikus

Velzing

Forum voor

Democratie



Bea Bijlsma

D66

Wybren Bakker

D66

Yaneth Menger

100%Groningen



Ton van

Kesteren

PVV



Alfred

Schoenmaker

Sterk Lokaal



Menno Brouwer

Partij voor de

Dieren

Dirk van Dijk

SGP

Rene Bolle

CDA



Dries Zwart

Partij voor het

Noorden



Renate Zuiker

Partij voor de

Dieren

Theun Wiersma

50Plus

Fred Kerkhof

Fractie Mooi

Overijssel

Ton van Kesteren

PVV



Ankie Voerman

Partij voor de

Dieren



Sonja Kort

STIP

Maarten

Goudzwaard

Ja 21

Luuk Folkerts

Partij voor de

Dieren

Steven Bosch

Student en Stad



Johan ten

Hoove

50Plus



Andreas Bakir

Forum voor

Democratie



Robert Pestman

BVNL

Anneriek

Schönbaum

Groep Schönbaum



Henk Marquart-

Scholz

Ons Groningen





De brief is in afschrift verzonden aan de vaste Kamercommissie voor VWS

