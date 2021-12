Treant en Zilveren Kruis sluiten contract voor 2022

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Treant en Zilveren Kruis hebben voor 2022 voor alle polissen van de zorgverzekeraar een akkoord bereikt, inclusief de Basis Budget en ZieZo Selectief polis. Zilveren Kruis is één van de vier grootste zorgverzekeraars van Nederland en het merendeel van de patiënten van Treant is hier verzekerd.

Ron Akkerman, lid raad van bestuur bij Treant, is tevreden met deze uitkomst. ‘Dit is goed nieuws voor onze patiënten die bij Zilveren Kruis zijn verzekerd en ook voor mensen die nog over willen stappen. Ook komend jaar kunnen zij met al hun zorgvragen gewoon bij de ziekenhuislocaties van Treant terecht.’

Dit jaar duurt het langer om met zorgverzekeraars tot contractafspraken over 2022 te komen. Tot vorige week was er nog geen landelijke regeling 2022 voor ziekenhuizen om de financiële gevolgen van corona op te vangen. ‘Nu daar meer duidelijkheid over is, kunnen we verder met de gesprekken met zorgverzekeraars’, zegt Akkerman. ‘Met Zilveren Kruis heeft dat inmiddels dus geleid tot een contract voor 2022.’ Met andere zorgverzekeraars heeft Treant de afspraken voor komend jaar nog niet rond. ‘De gesprekken hierover lopen nog. Ik heb vertrouwen dat we eruit gaan komen. Insteek van Treant is om tot realistische contractafspraken te komen.’

Op de website van Treant wordt de voortgang van de contractering vermeld. Hier is tevens een overzicht te vinden van de verzekeringslabels die onder de diverse zorgverzekeraars vallen. Ook kunnen verzekerden altijd contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor meer informatie.

[Foto: Treant Zorggroep – Ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen]