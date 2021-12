Al bijna 200.000 handtekeningen voor petitie om sport te openen

NEDERLAND – De petitie om sport als essentiële dienstverlening te erkennen en ook binnensportlocaties snel te openen, is al bijna 200.000 keer ondertekend. Sporten is van groot belang om fysiek en mentaal fit te blijven, zegt initiatiefnemer Ronald Wouters. “Mensen kunnen juist nu alle hulp gebruiken om weer in beweging te komen, dat is de beste booster voor gezondheid. Het goede voornemen van sportaanbieders is om alle Nederlanders daarbij te helpen.”

De ondertekenaars van de petitie vragen om een heroverweging van het individuele en maatschappelijke belang van sporten. Daarin worden zij gesteund door de Tweede Kamer. Die nam op 21 december unaniem een motie aan met de strekking dat sport als essentieel moet worden gezien in het licht van de coronamaatregelen. Niet alleen de fitnessbranche, maar juist óók de verenigingen, zwembaden, dansscholen en yogastudio’s. Kortom: alle plekken waar mensen aan hun gezondheid werken, benadrukt Wouters, naast initiatiefnemer van de petitie ook algemeen directeur van NL Actief, de branchevereniging van de fitnessclubs. “We zijn blij dat de Kamer de gehele sportsector wil openen. Nu het kabinet nog.”

Beweegcrisis

Sportkoepel NOC*NSF concludeerde onlangs op basis van onderzoek dat door de lockdown 52% van de volwassenen en 62% van de jongeren minder is gaan sporten, of zelfs geheel gestopt is met sporten. “Dat zijn alarmerende cijfers,” zegt Ronald Wouters. “Het verband tussen obesitas en een ernstiger ziekteverloop door corona is al vaker aangetoond. Experts als Erik Scherder vragen niet voor niets om meer aandacht voor gezondheidsbescherming. Gelukkig is er voor zowel de coronacrisis als de beweegcrisis een uitstekende oplossing: ga sporten.”

Sterker immuunsysteem

Sport kan een aanzienlijke bijdrage leveren om de druk op ziekenhuizen en zorgpersoneel te verlichten, omdat bewegen een belangrijke bijdrage levert aan een gezond immuunsysteem. Dat levert meer weerbaarheid op tegen ziekte, en het zorgt ervoor dat mensen sneller herstellen na ziekte. Omgekeerd leidt inactiviteit tot een lager afweersysteem. “De gezondheidswinst door sluiting van sportlocaties om besmettingen te voorkomen zal veel kleiner zijn dan de gezondheidswinst die geboekt kan worden door ze open te houden. Niet alleen fysiek, maar ook voor het mentale en sociale welzijn van mensen.”

Veilig binnensporten

Sporten is niet alleen essentieel voor mens en maatschappij, maar is ook binnen veilig te doen. Uit recent onderzoek op basis van 185 miljoen bezoeken aan fitnessclubs in negen Europese landen bleek dat er gemiddeld minder dan 1 coronabesmetting per 100.000 bezoeken werd gerapporteerd. Wouters: “Sportaanbieders zitten op bijna elke hoek van de straat. Zij bieden miljoenen Nederlanders een stimulerende omgeving om te werken aan hun welzijn. Met beperkte reisbewegingen, reserveringssystemen, strakke protocollen en uitstekende luchtcirculatie is dat veilig en heel hard nodig.”

