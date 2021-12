Kappers demonstreren tegen de lockdown

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 30 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DRUILERIG | OUD EN NIEUW DROOG

Het wordt een zachte dag met een temperatuur die oploopt tot een graad of 12, maar het is tegelijkertijd ook heel vochtig en regelmatig valt er wat regen of motregen. Het zal van tijd tot tijd dus druilerig zijn en er kan een paar millimeter aan neerslag vallen. De wind is meest matig uit het zuidwesten. windkracht 3 tot 4.

En morgen is het ook zacht maar het is dan iets minder vochtig en soms komt er morgen ook een beetje zon bij, maar vooral ’s ochtends is er nog kans op een paar buien. Ook morgen is er een matige zuidwestenwind, maximumtemperatuur ook morgen rond 12 graden.

De jaarwisseling geeft minder wind en het is dan droog, net als Nieuwjaarsdag zelf. Het wordt dan ook een vriendelijk begin van het nieuwe jaar met brede opklaringen en 10 á 11 graden. Na zaterdag is er op zondag kans op wat regen en ook daarna is het licht wisselvallig. Zondag geeft een temperatuur van een graad of 11, na het weekend gaat dat per dag een paar graden omlaag.