1 miljoen euro van de Postcode Loterij valt in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 1 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROOG NIEUWJAAR | NA MAANDAG KOUDER

Het is dit jaar een droge Nieuwjaarsdag met een matige wind uit het zuidwesten tot zuiden, en vanmiddag een temperatuur van 12 á 13 graden. De zon kan vanmiddag soms even doorbreken, maar ook dan blijven er nog vrij veel wolkenvelden.

Vanavond is het ook nog droog maar vannacht neemt de kans op een beetje regen weer toe. Morgen is daarna een bewolkte en enigszins regenachtige dag. De meeste kans op regen is er dan ’s ochtends en in het begin van de middag, de namiddag en de avond lijken de meeste tijd droog te blijven. Maximum morgentemperatuur morgen rond 11 graden en een matige krachtige zuidwestenwind.

Maandag is er juist ’s avonds kans op enkele buien en vooral de temperatuur gaat een paar graden omlaag. En rond het midden van de week zitten we op maxima van 4 tot 6 graden. Dan zijn er soms veel opklaringen, maar van tijd tot tijd ook een paar buien. Echte winterkou zal er voorlopig nog niet komen.