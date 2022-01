Dertien aanhoudingen tijdens de jaarwisseling in het noorden

GRONINGEN, DRENTHE, FRIESLAND – Tijdens de jaarwisseling werden door de politie in Groningen, Friesland en Drenthe dertien aanhoudingen verricht. De politie is deze jaarwisseling een aantal keer bekogeld met (zwaar) vuurwerk en flessen. Vijf agenten raakten (licht-)gewond. De Mobiele Eenheid (ME) werd zeven keer ingezet, waarvan vijf keer in Friesland. In Burdaard werd traangas gebruikt.

Drenthe

In Bovensmilde keerde na een brand een grote groep personen zich tegen de agenten. Er werd met zwaar vuurwerk en flessen gegooid en een aantal mensen droeg een jerrycan met benzine bij zich. De ME voerde charges uit. In Drenthe zijn vier personen aangehouden bij incidenten die te maken hebben met de jaarwisseling.



Friesland

In het begin van de avond werd de brandweer opgeroepen in verband met bluswerkzaamheden in Kollumerzwaag. Zij werden daarbij gehinderd door publiek. De ME werd ingezet om de brandweer de ruimte te geven. Hierbij werden zij bekogeld met zwaar vuurwerk. Aan de Lage Herenweg in Marrum werd de brandweer opgeroepen om een brand te blussen. Om een veilige werkruimte voor de brandweer te creëren is de ME ingezet. In Tzummarum werden agenten belaagd. Er raakte één agent lichtgewond nadat er een voorwerp tegen zijn hoofd werd gegooid. De ME kwam ter plaatse en één persoon werd aangehouden. In Echtenerbrug was er aan de Duimstraat rond 4.00 uur een grote brand op straat. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse. De voorruit van een politievoertuig raakte bij het incident beschadigd. Een grote groep mensen keerde zich bij het incident tegen de opgeroepen ME. Rond 4.15 uur kwam de ME in actie aan de Kolkhuizerweg in Burdaard. Een grote groep personen keerde zich tegen de politie en gooide onder andere met zwaar vuurwerk naar de agenten en diensthonden. Uiteindelijk werd er – nadat er geen gehoor werd gegeven aan meerdere vorderingen – gebruik gemaakt van traangas. Een drietal agenten heeft tijdens dit incident mogelijk gehoorschade opgelopen. In Friesland zijn tot nu toe vijf personen aangehouden.



Groningen

Aan de Meerpaal in Groningen werd de brandweer opgeroepen voor bluswerkzaamheden. Ter plaatse was het onrustig en werd ter ondersteuning ook de ME opgeroepen. In de provincie Groningen zijn vier personenaangehouden.

Meerdere incidenten en aanhoudingen

Deze jaarwisseling hebben zich op meerdere plekken in Noord-Nederland verschillende incidenten voorgedaan, zoals vechtpartijen, vernielingen en overlast van zwaar vuurwerk. Er kwamen gedurende de hele nacht veel meldingen binnen van branden.

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.

Bron: Politie