Hennie Luttel heeft vandaag haar laatste werkdag.

BELLINGWOLDE – Voor Hennie Luttel uit Bellingwolde was het vandaag haar laatste werkdag.



Na dertig jaar nam Hennie Luttel afscheid van haar collega’s en cliënten van Oosterlengte in Bellingwolde en gaat genieten van haar pensioen.

In die dertig jaar heeft Hennie als verzorgende, en een paar jaar als nachthulp, heel veel mensen in het gebied in en rond Bellingwolde bezocht.

Bij de start van haar laatste dienst vanmiddag werd Hennie in het zonnetje gezet door haar collega’s.

Met een prachtig boeket bloemen werd Hennie in een versierde auto eerst naar haar woning begeleid en kon ze daarna beginnen aan haar route.



Foto’s zijn ingezonden door collega’s.