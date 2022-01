Jaarwisseling in Stadskanaal vooral thuis gevierd

STADSKANAAL – De jaarwisseling in de gemeente Stadskanaal werd net als vorig jaar vooral thuis in kleine kring gevierd. De hulpdiensten bevestigen dit beeld en melden dat zowel oudejaarsdag als oudejaarsnacht, op enkele incidenten na, redelijk rustig zijn verlopen.



De brandweer heeft er desondanks een vrij drukke oud en nieuwdienst opzitten. Overdag waren er diverse brandjes op straat en ook ’s avonds bleven die op een aantal plekken terugkomen. Bij het blussen van een van die brandjes werd een bierflesje naar de brandweer gegooid. De omstander is door de politie aangehouden. De ambulancedienst moest vaker dan vorig jaar mensen behandelen na het afsteken van vuurwerk, ondanks het verbod hierop. De politie meldt dat er, op een steekincident na, geen grote ordeverstoringen op straat waren maar dat het in de regio onrustiger was dan tijdens de vorige jaarwisseling.



De jaarwisseling kende vanwege de coronamaatregelen een stevige voorbereiding. De hulpdiensten zijn blij dat ze uiteindelijk vrijwel niet zijn geconfronteerd met ernstig geweld of ongewenst gedrag. Burgemeester Klaas Sloots is hier ook blij mee, maar betreurt het incident met de brandweer. ‘Dat gedrag is niet goed te praten. De mensen van de hulpdiensten hebben hun eigen viering opgegeven om het een veilige jaarwisseling voor ons allemaal te maken. Dat

verdient respect van ons allen.’ Hij ziet ook dat de meeste inwoners er vooral in kleine kring een gezellige en mooie avond van hebben gemaakt. ‘Gelukkig gaan de meeste mensen goed om met de maatregelen en weten ze er, ondanks dat, een bijzonder moment van te maken’ aldus de burgemeester.

