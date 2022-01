DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteravond of vannacht is bij een woning aan de Fullener Straße in Meppen ingebroken. Nadat met geweld de deur naar het terras was opengebroken werd de woning doorzocht. De dieven gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Bij een ongeval op de Vogelpohlstraße in Meppen is gistermiddag een 30 jarige man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer botste om kwart voor vijf tegen een boom. Hij had een waarde van 1,4 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Gisteravond kwam op de Versener Straße in Meppen bij een aanrijding met een ambulance een persoon om het leven. De ambulance was om half twaalf onderweg naar een noodoproep. De auto voerde daarbij de optische signalen. Plotseling bevond zich een voetganger op de weg. Deze werd frontaal door de ambulance geraakt. Hij overleed op de plaats van het ongeval. Het is de politie nog niet gelukt de identiteit van de man vast te stellen.

Weener

Gistermiddag is om half zes een kledingcontainer aan de Mittelstraße in Weener in brand gevlogen. Dit is waarschijnlijk met vuurwerk gebeurd. De brand veroorzaakte een dikke rookontwikkeling. Het vuur werd door de brandweer van Weener en Holthusen geblust.