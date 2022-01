Verloop Oudejaarsnacht Martini Ziekenhuis Groningen 2021

GRONINGEN – Ook in 2021 is de jaarwisseling bijzonder net als voorgaand jaar. Nog steeds is door de zorg voor COVID-19 patiënten de druk in het ziekenhuis en op de zorgmedewerkers hoog. Ondanks de genomen COVID-maatregelen liep begin december het aantal besmettingen in onze omgeving hard op, zodanig dat voor fase 3 gevreesd werd. Dit legt in deze periode een enorme druk op de Spoedeisende Hulp en het ziekenhuis in de volle breedte. Dit maakt dat ook dat nauwgezet gekeken is naar de opvangcapaciteit. Oud en Nieuw is een nacht waarin we uit ervaring weten dat, meer dan gemiddeld, mensen onze zorg nodig hebben.

De afgelopen nacht is druk verlopen, hoewel de aantallen ongeveer gelijk waren aan vorig jaar, ondanks het vuurwerkverbod, zijn er niet minder patiënten gezien. Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft oudejaarsdag en -nacht 37 slachtoffers met brandwonden geholpen vanuit het Brandwondencentrum. Dat is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Op de Spoedeisende Hulp zijn 108 patiënten gezien dat is meer dan in de voorgaande jaren.

Spoedeisende Hulp

Op de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis melden zich in de vanaf 31 december 00.00 uur 108 mensen, vorig jaar waren dit er 82. Dit jaar was er sprake van een groot aantal zieke mensen. Dat zijn patienten die zich ook normaal bij de Spoedeisende Hulp melden. Ze hebben uiteenlopende klachten zoals benauwdheid, pijn op de borst of hebben letsel, zoals een botbreuk. Dit jaar zijn veel mensen gezien waarbij de zorgzwaarte hoog was, bijvoorbeeld doordat deze mensen in isolatie behandeld moeten worden of door de ernst van de aandoening. Wat de druk op de afdeling ook vergroot is dat daarnaast vanwege Oud en Nieuw ook mensen binnen komen die onder invloed zijn van alcohol. Vier personen zijn met alcoholvergiftiging opgenomen (3 ouder dan 16 en 1 onder 16). Daarnaast zijn ook nog verscheidene patiënten gezien die letsel opgelopen hebben mede door het gebruik van alcohol, dan gaat het om vallen van fiets of de trap of ergens tegen aan botsen. Deze categorie patiënten vragen ook extra aandacht bij de behandeling.

Door het personeel van de Spoedeisende Hulp zijn geen slachtoffers met vuurwerk-letsel gezien. Deze zijn behandeld in de eerste lijn, door bijvoorbeeld de huisarts of zijn direct doorgestuurd naar het Brandwondencentrum.

Deze Oudejaarsnacht kon voor het eerst gewerkt worden vanuit een volledig vernieuwde Spoedeisende Hulp. De afgelopen 2,5 jaar is onze Spoedeisende Hulp verbouwd terwijl het werk altijd gewoon door ging. Met de verbouwing is een moderne faciliteit ontstaan voor de zorg met een verbeterde capaciteit.



Brandwondencentrum Groningen

In het Brandwondencentrum Groningen komen brandwondenslachtoffers uit het heel Noord – en Oost Nederland. Dit jaar werden in totaal 37 slachtoffers behandeld en/of kregen advies over hun brandwonden (2020: 20 /2019 :37), waarvan 10 veroorzaakt door vuurwerk en 9 door carbid. Dat is gelijk aan andere jaren. 18 (2020: 12) slachtoffers werden behandeld nadat zij brandwonden opliepen door overige oorzaken, zoals frituur, steekvlam benzine of vuurkorf of die te maken hadden met de buitenkachel. Dit jaar was hierbij opvallend vaak sprake van open vuur. Zeven patienten hebben zich direct bij het brandwondencentrum gemeld. Daarvan zijn drie patiënten opgenomen in het Brandwondencentrum en vier patiënten konden na een handeling weer naar huis.



Wel goed om te beseffen bij deze cijfers is dat we patiënten die in het brandwondencentrum worden behandeld, beschouwen als ‘het topje van de ijsberg’. In werkelijkheid hebben meer mensen te maken met brandwonden. In het Brandwondencentrum worden alleen mensen behandeld met een indicatie. Dat wil zeggen dat een arts vindt dat zij extra zorg nodig hebben. Ook artsen in andere ziekenhuizen, bij hulpposten en bij huisartsenpraktijken in Noord- en Oost Nederland behandelen mensen met brandwonden. In de dagen na Oudjaar zijn er dan ook vaak nog doorverwijzingen voor verder behandeling.

Dit jaar hebben artsen van het centrum 30 keer geadviseerd aan collega medici over brandwonden gerelateerd aan vuurwerk. In vergelijking met voorgaande jaren is dat een stuk meer (17 keer in 2019 / 5 keer 2020 ). Het Brandwondencentrum Groningen is de plek in Noord en Oost Nederland waar kennis en ervaring met brandwonden samenkomen. Een van onze doelstellingen is de kennis over de behandeling van brandwonden vergroten. De behandeling in de eerste uren nadat een verwonding ontstaat zijn namelijk cruciaal. Daarom zijn onze artsen en verpleegkundigen ook vraagbaak voor collega’s.



Een echte Bock heeft Doppen op!

De afgelopen jaren heeft het ziekenhuis een actieve rol gespeeld in de BOCK campagne (de Bewust Oplettende Carbidknaller). Dit jaar was de campagne: ‘Een echte bock heeft Doppen op!’, belangrijker dan ooit. Voor het tweede jaar achtereen is er een verbod op vuurwerk, de verwachting was dat dit zou kunnen leiden tot een toename in het schieten met carbid. Weten wat je doet, is enorm belangrijk om leed te voorkomen. In zes veiligheidsregio’s zijn de vijf tips voor veilig carbid schieten breed gedeeld

Kindervuurwerk geen kinderspel

Enkele slachtoffers raakten gewond door kindervuurwerk, zoals tolletjes, te gebruiken. Niet voor niets was er dit jaar een speciale campagne ‘Kindervuurwerk geen kinderspel’ door de Brandwonden Stichting. Sonja Scholten, brandwondenarts in het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis waarschuwt al enkele jaren voor kindervuurwerk, dat het hele jaar door in de schappen van de winkel ligt: ‘Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Wij zien de gevolgen daarvan bij ons in het ziekenhuis. Elk jaar worden kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden veroorzaakt door kindervuurwerk zoals sterretjes en tolletjes. Als brandwondenarts wil ik benadrukken dat al het vuurwerk waar kruit in zit gevaarlijk kan zijn!’

Bron: Martini Ziekenhuis